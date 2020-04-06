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安倍晉三將宣布東京大阪在內七都府縣緊急狀態 為期一個月

疫情衝擊 全球百大富豪平均每人每天財富減損18億元

高收益債迎來淨流入 短高收抗波動度佳

經濟日報 / 記者王皓正／即時報導

疫情出現趨緩跡象，各國政府持續推出紓困政策，債券市場情緒略為回穩；根據美銀美林引述EPFR統計顯示，投資級債與全球新興市場債雖仍呈淨流出狀態，但已較前一周明顯和緩，高收益債資金更是由負轉正，上周淨流入約56億美元，為三大債市中表現最佳者。

安聯投信指出，新冠肺炎疫情持續延燒，但在較嚴重的義大利及西班牙等地陸續出現確診增速放緩現象，歐美多國政府多延續之前限制人流等封城措施，加上全球央行聯手緩解債市流動性危機，債券市場情緒已較3月中明顯趨緩，甚至已恢復傳統上與股市漲跌互補的狀態，美國公債殖利率曲線也轉趨平緩。

安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶表示， 在此次疫情的衝擊下，全球金融市場受到重挫，其中過去受到國人青睞的全球高收益債跌幅約有2成，到期殖利率也大幅彈升，但隨著高收益債利差近來已出現大於800點水位的相對寬度，從歷史經驗觀察，投資價值逐漸浮現。

與公債相較，高收益債因具有較佳的到期殖利率，過去受到許多投資人青睞，但其較為波動的走勢，也使部分投資人產生顧慮；對此，謝佳伶指出，在高收益債市中，聚焦於美國市場，具有較高評級（B、BB級以上）與較短存續期（1至3年）的美國短年期高收益債，在波動上與廣受市場歡迎的全高收相較，走勢更加穩健。

謝佳伶表示，在2008年金融海嘯前高點至今年2月底的期間內，美短高單月內出現大於1%的跌幅僅有11次，全高收在同期間內卻有高達31次單月出現大於1%的跌幅；此外，根據統計，若在單月出現1%跌幅的1個月、3個月與6個月後進場布局，美短高不但皆可繳出正報酬，在6個月後更以平均9.53%的正報酬高於全高收的5.74%，明顯具有較佳的抗波動與恢復力。

在風險控管方面，謝佳伶指出，首先，此時若藉由鎖定由企業資產負債表佳、評級較高（B、BB以上）且現金流穩定的美國企業所發高收益債券，違約風險可望有效控管；其次，在產業方面若可聚焦於較不受景氣循環影響、具內需市場支撐的支援服務、電信等產業，並降低在探勘開發的能源產業方面的曝險部位，也可有效控制違約及波動等情事。

謝佳伶指出，在疫情與油價持續動盪下，此時仍看好基本面相對穩健的美國，若可把握相關控管機制，並在投資價值隨著利差擴大陸續浮現時伺機布局於較高品質的美國短年期高收益債，除可降低整體資產波動程度，也可以現金流穩定企業債的收息能力，在此時持續為投資人降低波動，追求收益。

疫情 債券 殖利率

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