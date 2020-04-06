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疫情衝擊 全球百大富豪平均每人每天財富減損18億元

歷史統計美高收指數利差逾千點 後續走勢恢復抬頭可期

經濟日報 / 記者王皓正／即時報導

美國新冠肺炎(COVID-19)疫情嚴峻程度浮上檯面，除了檢測加速與醫療量能告急之外，美國最新初次請領失業救濟金人數突破300萬人次，短期經濟急凍無可避免。富蘭克林華美投信表示，FED與國會於3月下旬分別決議採取無上限量化寬鬆與2兆美元財政刺激，維持金融市場流動性、解決眼前民間與企業的燃眉之急，全力防止系統性風險升溫。

富蘭克林華美投信表示，信用市場亦同步提高警戒，美國高收益債市指數利差3月底曾短暫突破1,000個基本點，為有記錄以來少見水準。根據歷史統計，由2001~2002、2008年經驗來看，往後6個月至一年隨景氣回溫態勢趨於明朗，未來高收益債市有機會恢復抬頭表現。

富蘭克林華美全球高收益債券基金經理人張瑞明表示，新冠肺炎疫情持續蔓延，但目前恐慌指數(VIX)暫未創高，而美高收益債利差在快速突破1,000bps後，3月下旬首見收斂跡象，而近期投資機構下修美國企業獲利預測，上調預估違約率，也隱含基本面利空訊息已一定程度被市場吸收。

惟風險評估上，疫情進入全球爆發階段，考驗各國防疫應變與醫療能力，而原油市場已反映價格戰與需求利空，後續須觀察4月間國際疫情能否達高峰後趨緩，此外，目前投資風險將持續觀察企業紓困或產業景氣停擺狀態，多加留意是否出現債券跌價或是違約率提升的可能性，將是後續關注高收益債市的重點依據。

展望後市，富蘭克林華美投信表示，短期內各國先以大規模寬鬆與紓困，以及鎖國或居家令，爭取抗疫的時間與空間，伴隨若後續歐美每日新增確診人次逐漸趨緩，有機會率先落底；未來藉由快篩普及與藥物問世，經濟活動有望逐漸恢復正常，建議既有高收益債券型基金者可耐心持有，或可適度搭配分散至投資級債券型基金，降低資產整體波動度。

疫情 債券 債市

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