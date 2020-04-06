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外資回頭買超22.1億元 台股漲155.11點
台股今（6）日在美國期貨電子盤上漲激勵下，終場收在最高點，上漲155.11點或1.6%，收在9,818.74點，成交量達1,497.89億元，指數朝月線靠攏，外資回頭買超22.1億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超22.1億元億元，投信買超5.95億元，自營商（自行買賣）賣超5.96億元，自營商（避險）賣超3.98億元，三大法人合計買超38億元。
觀察權值股表現，股王大立光3月營收逆勢繳出佳績，創下歷年3月新高，股價上攻挑戰月線、台積電今日股價在5、10日線間震盪；台塑四寶也受惠上周連假期間油價強漲，股價紛紛一吐怨氣；而鴻海午盤後也成功翻紅，引領市場信心。
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