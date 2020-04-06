法人超前部署 台塑四寶成節後領漲台股的破風手

新冠肺炎疫情橫掃全球，重創塑化業。不過部分法人超前部署，逆向喊進塑化族群，搭配春假期間國際油價飆漲，「台塑四寶」今天成為領漲台股的破風手。

「台塑四寶」今天已經正式發出通知，將於本周五發布第1季財報，基於防疫考量，台塑集團連續第三個月取消實體的業績說明會，改以書面方式說明。由於第1季全球籠罩在疫情下，造成生產及消費急凍，加上國際油價單季暴跌超過六成，台塑化馬上面臨龐大的庫存跌價損失壓力，預料「台塑四寶」上季虧損幾成定局。

不過已有法人拉長眼光，認為疫情將迫使部分競爭力不足的產能退出市場，有利塑化產業加速落底。另外各國政府推出大量財政及貨幣寛鬆措施，預料未來疫情一過，有望出現報復性的需求反彈，且低油價環境也有利刺激消費增加。認為塑化類股股價經過急跌後，「投資價值湧現」。法人忙著一手調降塑化股今年獲利預估，另一隻手則逆勢上修塑化族群的投資評等。

其次，隨著美國總統川普介入調停沙國與俄國的石油談判，為產油國減產再度露出曙光，就在春假台股休息期間，布蘭特油價每桶24.7美元，一路飆漲到34.1美元，短短兩個交易日漲幅接近四成。今天長假後台股開盤，也助力塑化族群展開落後補漲。

雖然今天早盤一度傳出石油輸出國組織（OPEC）的穩定油價會議延期，造成原油期貨價格大跌，但稍後隨即傳出沙國與俄國的減產協議已經非常接近達成共識，使油價跌幅迅速收攏。由於新冠疫情造成全球的用油需求大幅萎縮，石化業界普遍仍認為產油國不會拿石頭砸自己的腳，對於減產協議最後達成共識仍充滿期待，有利塑化族群後勢。

「台塑四寶」今天成為領漲台股的破風手，四大公司股價漲幅都超過2.7%。其中台塑因為PVC等主力產品市場供需相對平穩，加上有美國德州新廠投產加持，營運前景較為明朗，成為法人提前布局首選，今天股價漲勢最猛，終場大漲3.2元、收在77.6元，漲幅4.3%。

而與油價連動性最高的台塑化，今天股價也大漲3.08%、終場收在80.4元，成功站回80元大關之上。