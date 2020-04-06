疫情未出現預期外利空 台股大漲155點

美國總統川普對國內疫情發表樂觀談話，激勵台股在清明長假後呈現開高，雖因中央流行疫情指揮中心提前於10點召開臨時記者會，導致市場擔憂而出現賣壓，但未出現預期外的重大利空，帶動指數再度轉強，終場指數上漲155點，收9,818點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，就盤勢技術分析觀察，短線指數跌深反彈後，四大指數日KD指標皆呈現交叉往上，且KD開口持續擴大，RSI日指標除了金融指數外，也位在50以上的多方區，顯示短線指數仍舊有持續反彈的機會。

從周線來看，四大指數周KD指標仍維持弱勢，周RSI指標也維持在50以下的空方區，周指標雖轉趨穩定但仍未明顯轉佳，周線恐維持弱勢整理，也意味短線指數強勢架構於跌深反彈，面臨上方的月季線仍會出現壓力。

另外，在月線上，月KD指標持續下彎，目前由高檔拉回僅三個月，長線仍需時間整理，因此短線指標雖然偏多有助於指數持續反彈，但就中、長期期指數的技術面偏向弱勢來看，中長線投資人不宜在盤勢反彈時過度樂觀而追高。

簡伯儀認為，美英法疫情持續失控，導致美日全球新增確診人數持續創高，加上消費與就業數據維持疲弱，美企獲利預估也出現下修，短線利空壟罩將壓抑美股表現，但美國死亡人數可能超過10萬人的利空並未使美股破底，除非後續出現更大利空，否則美股將轉為橫向整理格局，台灣疫情防護相對較佳，因此外資賣超後資金並未流出，並且外資短線指標期貨與選擇權也持續偏多，台股有望維持相對強勢。

但台股仍與國際股市連動，短線國際股市疲弱將持續壓抑台股表現，後續仍需觀察歐美疫情發展，等待美英法疫情出現趨緩後，股市才有中長線的上揚趨勢，短線台股將維持在月線附近震盪整理。