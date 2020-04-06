聽新聞
test
0:00 / 0:00
三王齊漲台股收漲155.11點 三大法人買超38億
台股今(6)日開高震盪收高，盤中一度翻黑再往上攻，蘋概三王齊漲作收，終場以9,818.74點作收，上漲155.11點，成交量1,497.89億元；三大法人買超38億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超22.1億元，投信買超5.95億元，自營商買超（合計）9.94億元，其中自營商（自行買賣）買超5.96億元，自營商（避險）買超3.98億元。
台股在清明連假後開盤，早盤以9,707.75點開出，雖一度翻黑下滑至9,651.52點，但在電子股走強下，指數再往上拉升，股王大立光領軍，終場收3,860元，漲幅2.65%，台積電收275.5元，漲幅1.47%，鴻海收70.2元，漲幅0.28%，盤面上防疫股也走揚，終場指數收9,818.74點，漲幅1.6%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言