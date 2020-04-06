三王齊漲台股收漲155.11點 三大法人買超38億

在美國期貨電子盤上漲、日股強漲激勵下，台股今（6）日開盤不久站上9,800關卡，然在觀望氣氛較濃厚影響下，盤中多空拉抬，台積電翻黑連帶使指數壓在盤下，最低來到9,651點，高低差約150點，不過今日成交量能有放大，有利於指數後續再攻。台股收盤漲155.11點，收在9,818.74點，漲幅1.61%，成交量1,497.89億元。

2020-04-06 14:38