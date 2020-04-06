高現金殖利率誘人 這些公司吸引外資買超

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

台股3月大跌1,584點，跌幅14%，時序進入4月董事會密集召開高峰期，高現金殖利率股可望成為市場焦點，統計去年現金股利逾3元、殖利率超過5%、本益比15倍以下個股中，外資3月買超500張以上的有11檔，以買超泰鼎-KY(4927)最多，其次是美律及優群。

群益長安基金經理人王耀龍表示，台股3月一度下探型8,523點波段低點，最終則是收了長達1,185點的下影線，展望後市，隨著美國新冠肺炎確診人數躍升全球最高，多個國家的經濟活動關閉範圍持續擴大，對全球經濟前景形成壓力，為減緩疫情衝擊，各國積極推出貨幣寬鬆和財政刺激政策，以減緩疫情衝擊。

他指出，近期在疫情尚未明確受控下，市場波動仍大，台股料仍維持區間震盪格局，操作上仍應以選股為主，中長期來看，台股因具有高殖利率優勢，加上產業競爭性佳，待疫情趨緩後仍有望回歸上行軌道。

台股近10年殖利率超過4%，法人認為，在全球央行紛紛降息的情況下，高殖利率題材題材將可望吸引資金進駐，成為盤面焦點，統計去年現金股利逾3元，殖利率逾5%、本益比15倍的公司中，殖利率超過10%的有5家，特昇-KY殖利率達12.93%最高、尚凡以12.88%居次、佳必琪、大田、寬宏藝術殖利率逾10%。

殖利率逾9%的有上奇、茂訊、訊德、晶華、遠雄、聚碩、長華、華固、晶達、海悅；如果以去年股利來看，超過10元的有19家，其中環球晶以25元現金股利最高、精華18元現金股利居次、聖暉及國巨則是15元、依序還有新普、華碩、尚凡、漢唐、麗豐-KY、群聯、長華、德麥、晶華、朋億、廣隆、可寧衛、鼎翰、億豐、瓦城。

從3月外資買賣超統計來看，這些高現金股利、高殖利率、高股價公司中，外資3月大多是賣超，僅精華、聖暉小小買超；外資3月賣超3,591.2億元，主要從權值股、金融股等提款，統計3月外資買賣超發現，也有布局高殖利題材。

外資3月買超逾500張的高殖利股有11家，依序是泰鼎-KY、美律、優群、花仙子、復盛應用、佐登-KY、晶焱、智易、貿聯-KY、智崴、由田等。

法人表示，高殖利率題材可望進一步升溫，在台股震盪下，吸引資金進駐，但要注意不要為了賺股息，結果卻是賠了價差，在選股上以過去幾年殖利率、配發率穩定，公司產業前景佳為優先，但是到新冠肺炎疫情影響的產業則要留意。

王耀龍指出，科技股仍為布局主軸，包括高速傳輸、AI、AMD等新產品及新應用相關族群可持續留意，此外，受惠於終端產品規格提升、市場產值持續成長之光學鏡頭、5G、資料中心等類股也可關注。

高殖利率 台股 外資

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