多空拉鋸 台股午盤再挑戰漲百點

在美國期貨電子盤上漲、日股強漲激勵下，台股今（6）日早盤一度站上9,800關卡，然在觀望氣氛較濃厚影響下，盤中多空拉鋸，台積電翻黑連帶使指數壓在盤下，最低來到9,651點，高低差約150點，不過在成交量能放大下，指數盤漲點再度超過百點。

儘管清明連假期間美股震盪走低，累計四大指數全數下跌，跌幅在3%至4%間，不過美國期貨電子盤漲幅在2%至3%間，帶動亞洲股市走揚，日股在防疫相關題材帶動下，股市強漲逾3%、韓股漲幅也在2%之上、港股則漲約0.8%，

台股今日開盤即漲44.12點，站上9,700點關卡，多方揮旗下，權值股領軍，攻上9,801點，不過在後市未明朗，包含：產油國並未達成協議、連假的疫情疑慮、3月營收將公布、雙王法說等變數，使盤面觀望氣氛依舊濃厚，買盤追價謹慎，指數震盪，好在量能有放大，今日成交量預估來到1,500億元。

觀察權值股表現，股王大立光3月營收逆勢繳出佳績，創下歷年3月新高，股價上攻挑戰月線、台積電今日股價在5、10日線間震盪；台塑四寶也受惠上周連假期間油價強漲，股價紛紛一吐怨氣；而鴻海則壓在盤下。

今日熱門族群仍在防疫相關概念股上，恆大、寶齡富錦、熱映、美德醫療-DR、康那香等紛紛攻上漲停。

統一投顧認為，全球疫情未見緩和，但各國政府全面啟動抗疫措施，並透過降息撒錢救市，緩解市場流動性不足危機，市場恐慌情緒降低，金融市場最壞情況已過。但考量全球經濟面臨休克狀態，導致各國指數震盪劇烈，追高殺低操作不易；台股技術面上有萬點壓力，下有國安基金進場點位做支撐，因此，建議逢低承接，買黑賣紅，區間操作。