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疫情未歇 資金青睞內需型食品股

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

新冠疫情使得歐美各國紛紛延長封城的時間，台股專家認為，在疫情還未停止前，資金還是會選擇內需及必須型的產業投資，食品產業就附和這樣的特性，國內食品龍頭大廠統一（1216）領軍上漲，盤中漲幅一度達4.9%，福懋油（1225）、佳格（1227）今天盤中漲幅達3%以上，推升食品類股今天走強。

民生物資、保健概念股再度吸引市場資金，統一今天受到市場資金青睞，領軍食品股一路往上衝，推升食品類股的漲幅達3%，統一今天股價盤中最高來到68.6元，漲幅為4.9%，近11點多成交量就突破萬張，較前一個營業日增加；佳格最高來到64.3元，漲幅為3.7%；油脂大廠福懋油最高來到34.5元，漲幅達5.6%。

台股專家指出，統一企業是國內的食品大廠，近期因為民眾過於擔心，增加家裡的食品存量，不管中國還是台灣，泡麵等食品銷售量都增加；再加上大家不愛到餐館用餐，推估統一超的鮮食業績也會有不錯表現；另外統一集團旗下轉投資的神隆（1789）也是這波疫情中，市場關注的生技股股，多項消息面、業績面利多加持，統一近期也成為人氣指標股。

法人表示，老牌油脂大廠福懋油持續調整生產內容，提升毛利率，去年獲利出色，也是推升股價的動能，全年合併營收雖年減5.3%，稅後淨利3.39億元、年增32.6%，EPS達1.55元，創近三年新高。

佳格原本就國內有名的食品保健相關大廠，成為這波疫情受惠概念股，市場推估，隨著消費者增加保健品的採購，佳格3、4月的營收都可望有不錯表現。另外，就算沒有疫情推升，佳格本業獲利也很出色，本期淨利34.16億元，年增率15.83%，EPS 3.76元。

疫情 台股

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