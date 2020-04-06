台股新增5G指數 與全球最大5G ETF差在哪？

證交所旗下臺灣指數公司編制、與全球金融數據服務公司FactSet共同冠名的「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet 5G報酬指數」（稱「臺灣5G報酬指數」），已於日前發布並計算盤中資訊；值得注意該指數和去年問市、為全球第一大的「5G ETF」元大全球未來通訊（00861），追蹤指數都採FactSet資料庫，差異在前者買台股，後者買全球。

臺灣指數公司指出，臺灣5G報酬指數將於每年9月調整一次，近一期的十大成分股，依序有台積電、聯發科、台達電、日月光投控、中華電、聯電、聯詠、穩懋、國巨和台灣大。

相較已掛牌、追蹤洲際交易所（ICE）和FactSet所編制「ICE FactSet全球未來通訊指數」的元大全球未來通訊，瞄準全球5G概念股，後者台股成分股有台積電、致茂、台光電、聯發科、大立光、欣興、穩懋、中磊和啟碁，投資比重5.61%，最大差異是「臺灣5G報酬指數」全買台股，並以還原權息報酬指數為基準。

臺灣指數公司表示，「臺灣5G報酬指數」採樣範圍為上市櫃股票，進一步利用FactSet RBICS產業分類，選取屬於5G技術硬體／軟體服務、無線通訊服務提供商的相關公司，依臺灣指數公司自由流通市值排序挑出具流動性的30檔股票為成分股。此指數由統一證券委託編制。

統計「臺灣5G報酬指數」於2014年9月17至2019年底總報酬率為101%，夏普比率90.2%，去年指數平均殖利率6.4%，均優於同期台股。未來開發出ETF、ETN、指數權證等指數化商品，可望提供多元參與5G商機管道。