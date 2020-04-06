傳獲中研院快篩試劑授權 寶齡、台塑生醫：未接獲指示
新冠肺炎疫情漫延，今天市場傳出中研院完成 15 分鐘快篩試劑，將授權台廠生產，傳出寶齡富錦（1760）與台塑生醫有機會，今天寶齡股價從平盤下拉到攻到漲停。寶齡及台塑生醫今天早上都表示，目前還沒有聽說中研院有相關決議。
台塑生醫今天早上指出，台塑生醫原本就是生產檢測劑的專門廠商，這次因應新冠肺炎疫情一直跟中研院有密切往來是參與咨詢廠商之一，這是一個國家級的重要大事，台塑生醫一定會盡全力協助，但到目前為止，並沒有接到中研院任何委託訂單。
台塑生醫長期推動預防醫學，長期研發各項速檢驗試劑，台塑生醫也擁有國內多項醫療器材,快速檢測許可證，包括需求量很大的流感快速檢驗試劑、毒品快速檢驗試劑、幽門螺旋桿菌抗原快速檢驗試劑等，還推出「居家型」胃幽門螺旋桿菌檢測試劑，如果真的有新冠肺炎相關檢驗試劑訂單，台塑生醫在技術、產能上都沒有問題。
今天市場傳聞中研院已完成 15 分鐘快篩試劑，寶齡富錦有機會接到訂單一事，寶齡富錦今天股價攻上漲停，來到78.1元。該公司在汐止有一個檢驗試劑的部門，目前也有6項主力產品在生產中，包括AB流感試劑、幽門螺旋桿菌檢測試劑及輪狀病毒等6種快速檢驗試劑；然而寶齡富錦今天上午也表示，目前沒有接獲中研院任何下訂單訊息，還是要等中研院宣布。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言