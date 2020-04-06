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「五一連假」放還不放？陳時中：將視疫情調整

傳獲中研院快篩試劑授權 寶齡、台塑生醫：未接獲指示

經濟日報 / 記者黃淑惠/台北即時報導

新冠肺炎疫情漫延，今天市場傳出中研院完成 15 分鐘快篩試劑，將授權台廠生產，傳出寶齡富錦（1760）與台塑生醫有機會，今天寶齡股價從平盤下拉到攻到漲停。寶齡及台塑生醫今天早上都表示，目前還沒有聽說中研院有相關決議。

台塑生醫今天早上指出，台塑生醫原本就是生產檢測劑的專門廠商，這次因應新冠肺炎疫情一直跟中研院有密切往來是參與咨詢廠商之一，這是一個國家級的重要大事，台塑生醫一定會盡全力協助，但到目前為止，並沒有接到中研院任何委託訂單。

台塑生醫長期推動預防醫學，長期研發各項速檢驗試劑，台塑生醫也擁有國內多項醫療器材,快速檢測許可證，包括需求量很大的流感快速檢驗試劑、毒品快速檢驗試劑、幽門螺旋桿菌抗原快速檢驗試劑等，還推出「居家型」胃幽門螺旋桿菌檢測試劑，如果真的有新冠肺炎相關檢驗試劑訂單，台塑生醫在技術、產能上都沒有問題。

今天市場傳聞中研院已完成 15 分鐘快篩試劑，寶齡富錦有機會接到訂單一事，寶齡富錦今天股價攻上漲停，來到78.1元。該公司在汐止有一個檢驗試劑的部門，目前也有6項主力產品在生產中，包括AB流感試劑、幽門螺旋桿菌檢測試劑及輪狀病毒等6種快速檢驗試劑；然而寶齡富錦今天上午也表示，目前沒有接獲中研院任何下訂單訊息，還是要等中研院宣布。

寶齡富錦 台塑 中研院

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