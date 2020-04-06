救市及疫情多空拉扯 台股持續震盪

美國新冠肺炎疫情持續升溫，截至上周為止，美國已逾30萬人確診、8,400人死亡。疫情升溫迫使美國許多經濟活動停擺企業開始停工及裁員導致許多員工被迫放無薪假。

統一投顧表示，從近期美國就業市場數據來看，初領失業金人數升至創紀錄的665萬人，3月非農就業人數下降70.1萬人，也是2009年以來最糟的數字，迫使川普政府近期實施2兆美元刺激經濟方案，聯準會也實施無上限QE齊力救市、救經濟。

道瓊數統計上周跌幅2.7%，一季以來跌掉約26，然而從3月23日最低18,213點反彈至3月26日最高22,595點來算，也大幅上漲近24%，顯示在目前救市與疫情升溫多空拉扯下，美股近期大幅震盪，使操作風險及難度跟著升高，在疫情尚未趨於穩定前，投資人仍需謹慎因應。

台股方面，由於全球疫情規模持續擴大，各國政府全面展開抗疫及救市措施，整體金融市場最壞情況已過；但經濟活動依然暫時停滯，導致各國股市短線震盪劇烈，操作難度增加。台股隨國際股市大幅反彈後，同時面臨上檔萬點和月線壓力，加上美國總統川普示警未來這1、2周疫情狀況將更糟下，操作上，仍需逢低承接、不追高區間操作為宜。

技術面部分，台股近期大幅走升，站上10日線，5日線翻揚向上與10日線黃金交叉，然而中長期均線仍維持向下走勢，上檔萬點整數和月線9,940點皆成為重要壓力關卡，在指數上有壓、下有撐之下，短線預期於9,400~10,000點間橫盤整理。