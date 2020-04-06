權值股領頭 台股開高44.12點早盤漲逾百點

在美國期貨電子盤上漲帶動下，台股今（6）日開盤上漲44.12點，開在9,707.75點，由權值股台積電、大立光、台塑四寶領漲，鴻海力拼翻紅，指數漲點持續擴大，開盤5分鐘內漲逾百點，一度站上9,800關卡。

清明連假期間美股震盪走低，累計四大指數全數下跌，由於美國疫情未見緩解，單日死亡人數持續激增，令市場感到不安，加上初次領取失業救濟金人數大幅跳升至696萬人，且公布非農就業人數也大減70萬人，壓抑四大指數全數下跌。

累計四大指數全數下跌，道瓊工業指數下跌864.6點，或3.94%，收在21052點；標普500指數下跌95.9點，或3.71%，收在2488.65點；Nasdaq指數下跌327點，或4.24%，收在7373.08點；費半指數下跌67.5點，或4.47%，收在1443.04點。

統一投顧認為，全球疫情未見緩和，但各國政府全面啟動抗疫措施，並透過降息撒錢救市，緩解市場流動性不足危機，市場恐慌情緒降低，金融市場最壞情況已過。但考量全球經濟面臨休克狀態，導致各國指數震盪劇烈，追高殺低操作不易；台股技術面上有萬點壓力，下有國安基金進場點位做支撐，因此，建議逢低承接，買黑賣紅，區間操作。