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台股短線觀察疫情變化 留意5G、手機等族群

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導
台股方面，震盪逢低時，可留意5G基地台、手機等族群。圖／聯合報系資料照片
台股方面，震盪逢低時，可留意5G基地台、手機等族群。圖／聯合報系資料照片

美國新冠肺炎疫情持續升溫，台新雪亮觀點認為，短期內，市場波動仍大，本周留意包括消費者信心指數、CPI等經濟數據，台股方面，震盪逢低時，可留意5G基地台、手機等族群。

台新雪亮觀點指出，美國確診、死亡人數持續上升，多州推行封城、居家避疫等防疫措施，白宮預估疫情將造成美國10萬到24萬人死亡，總統川普宣布保持社交距離指示延至4月30日，復工期間或延至6月，並稱後續美國將經歷非常痛苦的兩到三周。

後續關注肺炎疫情、4月密大消費者信心指數、3月中國及美國CPI、2月德國工業生產、韓國央行利率會議，以及中國湖北、武漢近期逐步解封後，4月中旬關注MLF利率或存款基準利率下調。

台股方面，上周指數下跌0.36%，不過，周K連2紅；國內確診人數329例，防疫措施亦再升級，因此短期市場波動仍會較大，不過指數在此前跌深後加上政府進場護盤，要再大幅下探機率亦低，疫情仍是後續重要觀察。

操作建議上，新冠肺炎影響下，各國紛紛加大力度刺激經濟，而中國近期為刺激車市，確定將延長新能源汽車購置補貼和免征購置稅2年，傳統燃油車也將會有擴大消費政策出台，另外，在新基建方面，5G基礎建設及手機補貼亦是中國今年力推的重點，因此汽車、5G基地台、手機、散熱等相關族群皆可持續留意。

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