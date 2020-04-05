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連假期間利空頻傳 分析師：籌碼、技術雙重保護抗利空
清明連假期間，美股道瓊3個交易日合計下跌864點，加上美國首次申領失業救濟人數創歷史新高，分析師表示，台指期明開盤將力抗國際利空，不過，由籌碼面及技術面的雙重保護，預期向下回測十年線及賣權最大未平倉量9000點大關，外資的多單應能扮演重要的護盤角色。
上周適逢台股進入清明連續假期之前，台指期報復性的千點反彈，就在萬點大關前出現止步，不管是整數關卡或者心理關卡，在空頭行情的領軍之下，難免影響市場投資人的操作決定。
而美國公布初領失業就濟金人數達到330萬，已創下歷史新記錄，分析師表示，美國才開始進行封鎖的時間不長，申請補助的人數馬上爆表，那麼封鎖的時間拉長，可以想像接下來的數據公布，預期還會再增加超過250萬人，到時候的紀錄勢必再度突破前高，如此令人失望的結果，將衝擊清明連續假期之後的走勢。
分析師表示，從上周三台指期夜盤的行情來看，市場上的投資人紛紛出現預期性的調節，從選擇權的未平倉量觀察，不難發現4月合約的T字報價呈現最大未平倉量，分別為買權落在履約價10000，及賣權的履約價9000點，從清明連續假期，台指期高檔震盪，萬點賣壓沉重，上攻信心不足，不過下方支撐則有重要支撐十年線。
再配合外資籌碼，於3月合約結束之後，多單加碼16,000口，同時在隔天大跌更逆勢加碼8,000口多單，在台指期的急跌過程之中勇於進場布局多單，截至4/1整體外資的多單已突破5萬口大關。分析師表示，如果在多頭的格局之下，台指期有機會出現軋空行情，但目前由空頭掌控盤勢，台指期將進入大區間震盪走勢。
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