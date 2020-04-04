上市櫃陸續公布營收 專家：3月是重要觀察點

上市櫃公司近期將陸續揭露今年第1季營收，由於新冠肺炎疫情，美國、歐洲、中國大陸等主要消費市場更相繼頒布「禁足令」，導致全球經濟大衰退；過往引領大盤的台積電（2330）、鴻海與大立光等指標公司，需求受衝擊的程度如何，預期將成外界焦點。

華南投顧董事長儲祥生直言，3月各公司將「面對現實」，是一個重要觀察點，如各公司慢慢復工，需求有無被打到；蘋果概念股與IC設計等電子股，衰退到甚麼程度等。

若3月不好，4月由於歐美疫情未緩解，可能也不會太好，一旦時間拖長，屆時，外界可能重新評估各公司今年獲利，進而影響股價向下。

台新投顧副總經理黃文清也表示，台積電先進製程發展訂單穩定，訂單能見度高，長線依舊值得留意，其相關供應鏈，以及半導體先進製程相關領航者，表現亦值得關注。

此外，包括電商等防疫概念股，以及伺服器等遠端需求受惠類股，是短線可關注的焦點，若營收表現逆勢成長，表現可往相對強勢；尤其伺服器相關類股，未來可多加留意。