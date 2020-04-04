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誠美材財報過關 4月7日起恢復正常交易

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導

誠美材（4960）2019年因經營權動盪，加上信用額度遭凍結，財務陷入危機，被迫申請債務協商，會計師更對其財報出具保留意見，導致被打入全額交割；誠美材日前公布去年年報，雖全年虧損，但會計師已無出具保留意見，證交所宣布其自今年4月7日起，將恢復正常交易。

誠美材去年全年稅後純損6.88億元，每股虧損1.03元，虧損較前年擴大；今年因中國大陸昆山奇美營收不再併入財報，加上中國大陸新冠肺炎疫情影響，導致業績顯著衰退，累計前兩個月合併營收11.56億元，年減55.7%。

受惠偏光片漲價話題挹注，誠美材本周表現強勢，連續三個交易日亮燈漲停，單周漲幅32.8%。法人表示，誠美材2月營收主要受疫情影響，3月已回溫，台南廠產能達滿載，第二季來自日系、韓系客戶新訂單大量出貨帶動下，營收可望優於首季。

誠美材日前也發布人事異動，前財務長、現任執行副總經理連巍鐘暫代財務主管，發言人職務由代理發言人盛海天暫代。

另，誠美材旗下子公司茂豐貿易（現誠輝貿易）與導電膜廠郡宏光電的官司，在何昭陽回任董事長後，宣布撤告，官司告一段落。

郡宏表示，公司因原料全部來自日本，受到疫情影響下，有不少新客戶，開始少量試產單，希望能將訂單慢慢轉移到郡宏光電，分散對大陸供應商的倚賴，可以說獲得轉單效應。

郡宏也表示，到今年年底前，業績都是樂觀看待，除非日本疫情繼續擴大，直到明年仍未紓解，才會擔心原料斷貨問題，也希望疫情盡快獲得控制，消費性電子產品產能恢復，整體業績將會有爆發性的發展。

疫情 營收 財報

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