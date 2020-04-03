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舉債持永豐金傷股東？永豐餘大動作四點駁斥

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導

已轉型為控股公司的永豐餘（1907），強調公司以創造長期股東價值為經營主軸，營運績效穩健，剛公布的每股稅後純益1.38元，創下15年新高，以實際業績駁斥「永豐餘舉債持永豐金傷及股東」的媒體報導。

針對周刊「永豐餘舉債持永豐金傷及股東」的最新報導，永豐餘大動作提出四點駁斥，要求立即更正，並表示將採取必要之法律行動，全力捍衛公司商譽及股東權益。

永豐餘主管表示，公司自創設以來，即專注長期投資，並於2012年正式轉型為投資控股公司，以投資控股，創造長期股東價值為經營主軸，營運績效穩健。永豐餘經會計師查核之2019年度稅後純益22.86億元，較2018年大幅成長58.7%，創下轉型投控以來的新高峰；每股稅後純益1.38元，也創下2004年以來新高。公司財務結構健全，營運獲利雙雙成長。

第二、永豐餘投資除漿紙、工業用紙及紙器包裝、與民生消費品等事業外，並廣及金融、科技、生技、化工材料等不同產業。因投資多元，且多持有主導性股權，公司合併財報合併數十個事業，逾百家實體運營法人。合併負債乃公司及所有合併公司經營需要之融資借款及實體運營所產生之應付帳款之總合，並非爲任一特定投資之用。根據永豐餘2019年個體報表，公司之股東權益達393億，負債則僅249億，非報導所陳舉債700億元。

第三、公司以投資控股為專業，投資之資金本就來自股權與融資，報導將與金融機構往來及正常股權投資之正當行為，視為罪大惡極，昧於正常商業習慣之事實，有惡意中傷之故意。

第四、報導指稱永豐金股票價格在此波大跌，致使公司有高額未實現損失，損及7萬多名股東權益。對此永豐餘表示公司自1984年即投資永豐金控前身之台北中小企銀；永豐金乃公司長期持有逾35年之財務性投資，每年配發穩定之股利。永豐餘改制爲投控後，永豐金控每年挹注公司之現金股利約2億至6.7億元，現金股利殖利率平均約4%；今年即將配發之現金股利殖利率甚高達6.4%。加計2012年至2019年股票股利之貢獻，永豐金年平均股利殖利率高達7%，足見投資獲利穩定且豐碩。

近期因國際疫情嚴重影響，各國股市紛紛重挫，全球各地政府無不嚴陣以待；疫情引起之股市波動係為外在不可抗力之因素。永豐金股價自疫情以來之波動幅度與台股整體大盤同期波動幅度相當。

永豐餘 永豐金控 股東

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