元大S&P石油追募獲准！提防原油正2跌勢再現

投資石油ETF的投資人注意！繼元大S&P原油正2（00672L）因增發籌碼降低不合理的溢價，導致股價波段下跌，元大投信最新公告，籌碼也用罄的元大S&P石油（00642U）取得追募核可函，將於送報央行核准後釋出籌碼，投資人應留意其股價可能於不久靠攏淨值而下跌。

台股今天因清明連假休市，但其他亞股和亞洲期貨盤持續交易，其中，國際油價再現激昂漲勢，布蘭特油價悍漲12%，紐約輕原油也漲逾10%，港股的「三桶油」跟著飆，然而目前行情對ETF帶來的潛在漲幅，仍遠低於ETF溢價。

元大投信公告，元大S&P石油已於1日取得主管機關追募核可，後送報央行核准，可向申購的投資人釋出籌碼。此次共增發10億個單位，ETF募集總額提高到420億元。

截至1日止，台股掛牌的三檔石油ETF都因為油價回漲溢價擴大，包括元大S&P原油正2溢價一度達120%，街口布蘭特油正2超過六成，原型的元大S&P石油也高達75%，代表這些ETF在股市交易的價格，都比合理淨值貴上六成甚至一倍多。

促成上述ETF高溢價的原因，還有籌碼全數用罄，使ETF股價愈買愈貴。

也因為買盤過多籌碼用光，此狀況最令人擔心，當ETF有增發籌碼釋出，ETF股價會因為靠攏淨值明顯下跌。

不久前，元大S&P原油正2釋出籌碼，便因為供給增加加上油價下跌，加劇股價跌勢，也因此出現ETF價格短暫不連動行情。而此次是元大S&P石油也取得追募核准，央行批准後，投信將可釋出籌碼。

進行追募的最重要原因，是收斂不合理的溢價，讓股市價格回歸正常。

然而若投資人不理解，在忽視溢價之際買在過貴價格，溢價收斂時也會承受不如預期的下跌風險。

法人呼籲，目前任一檔石油ETF溢價都太高，一般合理溢價應在1%內，意味石油ETF收斂的幅度將非常可觀，若執意要交易，一定要充分理解風險，謹慎操作。

就元大S&P石油來看，雖經央行審批還要時間，下周一開盤應能反應休假期間的漲幅（若後天續漲），但要同步留意ETF不久將有籌碼釋出，投資人抱長等於和時間競賽。