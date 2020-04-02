元太重訊 批「元太科技舉債持股永豐金」報導

元太科技（8069）於1日深夜發布重訊，指新新聞雜誌1726期所出刊的新聞「元太科技舉債持股永豐金」報導，文中有諸多不符事實之處，元太科技對該不實報導內容，表達嚴正澄清立場。元太表示，該篇報導僅引用元太部份財報數字，即自行臆測推斷，未經詳實查證及平衡報導，有失公允，不僅損及元太科技公司形象及信譽，亦造成投資股東錯誤印象，公司除深感遺憾，並將保留相關法律追訴權。

元太科技公告相關說明如下：

1. 元太科技自2016年已淡出面板製造事業，並成功轉型為專注電子紙研發製造廠商，公司經營穩健，8年來連續獲利且穩定成長，2019年獲利合併稅後淨利新台幣30.8億元，每股盈餘新台幣2.72元創下新高。公司不僅於2019年獲得卓越中堅企業奬，同時也榮獲台灣企業永續獎4項大奬之殊榮，肯定公司為具有社會責任之良好企業公民。

2. 目前元太公司現金及理財投資資產高達約新台幣170億元，公司因營運需求，向金融機構借款新台幣51億元。公司因具有高額現金，應進行適當理財投資，以為投資股東創造最大利潤。

3. 元太長期投資永豐金股票多年，是元太核心財務性投資，投資迄今累計獲配股利已達約新台幣5.8億元，預計今年度可再獲配約2.4億元的現金股利，累計現金股利將達8.2億，現金殖利率可達約6.78%。若以今日(4月1日)收盤價11元計算，尚有超過2億潛在資本利得，以財務投資層面來說，此為投資價值相當績優，且挹注公司頗豐的現金及業外收入，有助於提高公司資金利用效益進而增進股東權益，實屬可長期持有並貢獻本公司獲利的投資標的。新新聞報導所述「帳上未實現損失達6億元」與事實完全不符。

元太表示，元太的財務投資操作是透過內部團隊經過嚴謹分析評估，符合公司內規及內控等公司治理標準，以有效的資金運用搭配最佳的利息規劃，來支應公司營運資金需求，並達成持續增加業外投資收入收益的目標。