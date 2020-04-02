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台南市驚傳槍響 當鋪光天化日被開6槍示威

元太重訊 批「元太科技舉債持股永豐金」報導

經濟日報 / 記者李珣瑛 / 新竹即時報導

元太科技（8069）於1日深夜發布重訊，指新新聞雜誌1726期所出刊的新聞「元太科技舉債持股永豐金」報導，文中有諸多不符事實之處，元太科技對該不實報導內容，表達嚴正澄清立場。元太表示，該篇報導僅引用元太部份財報數字，即自行臆測推斷，未經詳實查證及平衡報導，有失公允，不僅損及元太科技公司形象及信譽，亦造成投資股東錯誤印象，公司除深感遺憾，並將保留相關法律追訴權。

元太科技公告相關說明如下：

1. 元太科技自2016年已淡出面板製造事業，並成功轉型為專注電子紙研發製造廠商，公司經營穩健，8年來連續獲利且穩定成長，2019年獲利合併稅後淨利新台幣30.8億元，每股盈餘新台幣2.72元創下新高。公司不僅於2019年獲得卓越中堅企業奬，同時也榮獲台灣企業永續獎4項大奬之殊榮，肯定公司為具有社會責任之良好企業公民。

2. 目前元太公司現金及理財投資資產高達約新台幣170億元，公司因營運需求，向金融機構借款新台幣51億元。公司因具有高額現金，應進行適當理財投資，以為投資股東創造最大利潤。

3. 元太長期投資永豐金股票多年，是元太核心財務性投資，投資迄今累計獲配股利已達約新台幣5.8億元，預計今年度可再獲配約2.4億元的現金股利，累計現金股利將達8.2億，現金殖利率可達約6.78%。若以今日(4月1日)收盤價11元計算，尚有超過2億潛在資本利得，以財務投資層面來說，此為投資價值相當績優，且挹注公司頗豐的現金及業外收入，有助於提高公司資金利用效益進而增進股東權益，實屬可長期持有並貢獻本公司獲利的投資標的。新新聞報導所述「帳上未實現損失達6億元」與事實完全不符。

元太表示，元太的財務投資操作是透過內部團隊經過嚴謹分析評估，符合公司內規及內控等公司治理標準，以有效的資金運用搭配最佳的利息規劃，來支應公司營運資金需求，並達成持續增加業外投資收入收益的目標。

元太 新台幣 股東

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台股4月天 緊盯四關鍵

清明連假效應下，台股昨（1）日節前賣壓出籠，外資基於連假風險考量，現貨連四賣，所幸投信、政府與壽險資金、八大公股行庫等內資穩盤，指數齊步上演9,700點攻防戰。展望清明連假後的4月行情，新冠疫情、美股與台股企業第1季獲利、上市櫃公司法說會、股東會等四大關鍵，仍將牽動台股多空敏感神經，法人預期行情震盪將成常態。

投信低接 上市櫃市場連買二天

清明連假今（2）日展開，多數機構法人最近二個交易日紛紛減碼避險，唯獨投信在市、櫃均連二買，備受市場矚目。投信表示，預計4月疫情持續發燒，但隨時可能出現拐點向上，低接買盤的獲利可期。

IC設計、CIS族群 搶鏡

台股昨（1）日受制於追價力道有限，量縮收小黑，但今年展望相對樂觀的IC設計、CMOS影像感測器（CIS）兩大族群仍獲買盤積極卡位，鈺太（6679）、同欣電等多檔個股強勢收紅，匯聚多方人氣。

十檔4月漲相佳 聚光

儘管近期台股行情震盪劇烈，不過根據過往經驗，統計每年4月及第2季上漲機率高的前十大個股，包括大宇資（6111）、川湖、漢翔、大聯大、皇田、華祺、世芯-KY、慧智、桓達、花仙子等，深受市場矚目。

新基建熱市 投顧看好5族

新冠肺炎疫情衝擊上半年經濟成長率，因此，第二季投資操作更需要汰弱留強。投顧法人說，看好第二季在新基建潮流下帶起的相關產業，如PCB、光通訊、伺服器等概念股，也看好傳產龍頭及離岸風電題材表現。

台股短底待考驗 Q2宜保守

進入第二季，雖各國政府相繼祭出財政政策紓困，但歐美新冠肺炎確診人數仍在激增。法人表示，雖然台股短期底部已形成，但疫情衝擊國際金融市場，台股短底還是可能遇到測試，投資人操作仍宜保守。

唐榮應變 將減產20%

新冠肺炎疫情打擊不銹鋼產業鏈，亞洲不銹鋼巨擘印尼青山集團持續減產，預計5月降載高達五成，國內上游廠唐榮（2035）4月煉鋼量將減產20%因應，不銹鋼產銷持續鈍化。

就市論勢／電商、貨運物流 可留意

3月最後一個周末，全球股市周線上漲作收，算是給了各國政府面子。但透過直升機撒錢的政策，對減緩經濟衰退能有多少效果？

證交所 辦線上投資說明

無畏疫情打擊，證交所招商不遺餘力，下周一（6日）至五將攜手寬量國際（QIC）、群益金鼎證券，上市櫃與興櫃共33家公司，舉辦為期一周的「Taiwan CEO Week On Air」線上臺灣投資說明會，讓國際投資人和台股公司跨越疫情，進行虛擬面對面對談。

新世紀、誠美材 恢復普通交易

證交所形式審閱上市公司財報，查核東貝（2499）因財報難產，下周二（7日）起持續暫停交易；力特被出具經營有重大不確定性報告，維持全額交割；華上和三發地產併案列全額交割；另新世紀和誠美材因淨值回升、會計師不再出具不確定性報告，將恢復普通交易。

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