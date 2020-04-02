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投顧：短線先以月線上下震盪定位

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

進入第二季，雖各國政府相繼祭出財政政策紓困，但歐美新冠肺炎確診人數仍在激增。法人表示，雖然台股短期底部已形成，但疫情衝擊國際金融市場，台股短底還是可能遇到測試，投資人操作仍宜保守。

永豐投顧說，多數公司營運能見度不明朗，4月10日上、市櫃公司須公布3月營收，4月16日台積電（2330）將舉辦法人說明會，除公布第一季業績外，產業前景將是大眾關注焦點，唯有台積電穩定軍心，投資人才會有信心。

永豐投顧表示，疫情嚴峻、外資尚未由賣超轉為買超、官股護盤以防禦為主，目前仍屬利空測試底部階段，投資人可等待利空充分測試市場，觀察重點則為美國疫情何時由高峰選趨向平緩。預期短期間，台股難以突破9,900點，9,300點官股護盤力道則會加強，仍是橫盤打底格局。

就台股大盤指數技術面而言，群益投顧說，短期比較強勢的發展是守穩12日線支撐，進一步挑戰季線反壓；比較弱勢則是壓在月線反壓，持續區間偏弱的走勢。情勢仍顯混沌下，短線仍先以月線上下震盪定位。

就周K線觀察，大盤指數3月迄今，群益投顧表示，已跌破全天期均線，並且滑落至下行軌道區間，近期雖有反彈，但尚未回收3月16日當周的跌幅，法人籌碼偏空，價跌量縮的反彈，態度上仍宜保守以對。

群益投顧說，類股方面較看好：5G供應鏈、銅箔基板、伺服器供應鏈、記憶體相關、真無線藍牙耳機及離岸風力發電。

台股 台積電 疫情

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