外資賣內資買　台股上演9,700點攻防戰

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

清明連假效應下，台股今（1）日節前賣壓出籠，外資基於連假風險考量，現貨連四賣，所幸投信、政府與壽險資金、八大公股行庫等內資穩盤，指數齊步上演9,700點攻防戰。

值得注意的是，外資在現貨市場連四賣之際，昨天期貨市場多單連四增，「現貨連四賣，期貨多單連四增」的兩手策略，主要是觀望清明節後盤勢發展，不想單純賭多或賭空。

台股昨天在即將迎來清明連假下，市場交投清淡、量縮震盪，盤中遊走9,700點上下，尾盤台積電、台塑四寶走弱，指數終場下跌44點，收9,663點，失守9,700點與5日線9,687點，成交量1,205億元，創一個半月新低。

台新投顧總經理李鎮宇表示，台股在清明連假前夕交投較淡，當然政策限制放空，對量能降溫有一定成效，加上有國安基金護盤，且外資3月單月賣超3,591億元，今年賣超5,365億元，要持續性大賣超可能性降低，相對台股要連續急殺也較不容易。

不過，新冠疫情對經濟殺傷力不容小覷，未來仍要觀察各家公司業績為主。

展望盤勢，預期4月盤面將呈現「低檔有撐、上檔有壓」的格局，在周KD值逐漸落底下，10年線9,100至9,300點應具不弱支撐。但受經濟因素影響，萬點至年線11,000點壓力將不輕，時間還是要到中旬之後才較有利彈升。

法人動態上，今天自營商賣超19.8億元，投信買超21.8億元，外資連四賣、單日賣超47.07億元，三大合計賣超45.02億元。

在外資連四賣現貨之際，八大公股行庫昨天則是反向連四買護盤、單日買超5.88億元。至於期貨方面，外資昨天淨多單則是連四增、增加3,042口至5.1萬口

日盛投顧總經理鍾國忠指出，外資近期持續調節台股，內資躍居為撐盤主力，除了投信等本土法人買盤之外，主要靠著政府表明政策做多台股、壽險資金活水卡位除權息行情、中實戶持續當沖中小型股等。

至於外資操作策略也同步調整，「賣超現貨、增持期貨」的兩手策略，主要是進行規避風險的雙向操作。

兆豐國際投顧董事長李秀利強調，雖然台股在反彈後，呈現量縮止穩的格局，但目前歐美、東南亞地區的疫情狀況依舊不明朗，是否將衝擊第2季的消費市場供需情況，還有待觀察。

整體而言，股市向來領先基本面，建議投資人關注美股震盪幅度是否縮小，一旦幅度趨緩，意味市場信心已建立，台股有望脫離震盪格局。

台股 外資

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