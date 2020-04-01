美系外資調降台積電目標價至325元 外資本周連二買

台積電(2330)本周仍續遭外資調降評等及目標價，繼亞系外資首開降評，且目標價下修至289元後，美系外資最新報告也調降目標價至325元，但仍維持加碼評等；台積電本周跌幅0.55%，外資則是連二買，今（1）日買超2,247張，不過，官股則是賣超1,099張。

台積電今日開高走低，早盤以276.5元開高，但買盤不繼，終場收271.5元，下跌2.5元，跌幅0.91%，市值7.04兆元；統計外資今日買超2,247張，投信買超661張，自營商賣超1,033張，合計三大法人買超1,875張。

台股今日收8,663.63點，下跌44.43點，三大法人賣超45.02億元，其中外資賣超47.07億元，投信買超21.85億元，自營商賣超（合計）19.8億元；官股今日買超5.88億元。

受到新冠肺炎疫情的衝擊，智慧手機市場需求不振，美系外資最新報告表示，半導體下半年將進入庫存調整，台積電7奈米訂單恐將遭手機客戶砍單，加上蘋果iPhone的備貨量可能減少，恐將影響5奈米初期需求，預估下半年營收恐將較上半年減少4%，下修台積電今年營收成長率，由17%調降至9%，目標價也下修，從335元調降至325元，但維持加碼評等。

台積電近期不斷受到外資調降目標價，亞系外資本周調降台積電評等，由原先優於大盤表現調降至中立，目標價由370元下修至289元；同時下修今年獲利預估，降幅14%。

亞系外資首開降評之後，先前已有美系及日系外資都曾調降台積電目標價，下修目標價至320元、310元，評等則是維持買進。