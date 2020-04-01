快訊

戰艦上的瘟神: 美軍「航空母艦染疫求救事件」 何解?

機場染疫風波最新人事 主秘調簡任秘書、新主任換成他

美系外資調降台積電目標價至325元 外資本周連二買

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

台積電(2330)本周仍續遭外資調降評等及目標價，繼亞系外資首開降評，且目標價下修至289元後，美系外資最新報告也調降目標價至325元，但仍維持加碼評等；台積電本周跌幅0.55%，外資則是連二買，今（1）日買超2,247張，不過，官股則是賣超1,099張。

台積電今日開高走低，早盤以276.5元開高，但買盤不繼，終場收271.5元，下跌2.5元，跌幅0.91%，市值7.04兆元；統計外資今日買超2,247張，投信買超661張，自營商賣超1,033張，合計三大法人買超1,875張。

台股今日收8,663.63點，下跌44.43點，三大法人賣超45.02億元，其中外資賣超47.07億元，投信買超21.85億元，自營商賣超（合計）19.8億元；官股今日買超5.88億元。

受到新冠肺炎疫情的衝擊，智慧手機市場需求不振，美系外資最新報告表示，半導體下半年將進入庫存調整，台積電7奈米訂單恐將遭手機客戶砍單，加上蘋果iPhone的備貨量可能減少，恐將影響5奈米初期需求，預估下半年營收恐將較上半年減少4%，下修台積電今年營收成長率，由17%調降至9%，目標價也下修，從335元調降至325元，但維持加碼評等。

台積電近期不斷受到外資調降目標價，亞系外資本周調降台積電評等，由原先優於大盤表現調降至中立，目標價由370元下修至289元；同時下修今年獲利預估，降幅14%。

亞系外資首開降評之後，先前已有美系及日系外資都曾調降台積電目標價，下修目標價至320元、310元，評等則是維持買進。

台積電

延伸閱讀

智慧手機庫存偏高…澳資看衰 台積電評等遭降

疫情影響4G晶片需求 外資下修聯發科目標價

半導體恐面臨庫存修正 外資調降台積電目標價

世芯中國伺服器需求增

相關新聞

台股多空較勁 力守9700、5日均線

受新冠疫情影響，道瓊四大指數昨下跌，今美國期貨電子盤表現也持續疲弱。台股面對清明節長假在即，買盤較為觀望縮手，今日指數盤...

股市低點難測 證券公司：分批向下承接才能規避風險

受新冠肺炎疫情影響，股市行情走低，存股族資產普遍下滑；在未來前景不明下，此時該怎麼辦？資深證券人員趙素梅認為，分批定期定...

4月1日 台股投資情報站

指標股：味全（1201）現金殖利率達7%，去年每股純益2.67元，創九年以來新高，屬防守型標的。

股東會防疫作戰 電子投票助攻

新冠肺炎疫情肆虐全球，台灣優秀的「超前部署」防疫措施表現，備受國際肯定，金管會為使公司順利召開股東會並能兼顧防範疫情，除了指示集保結算所邀集有關單位制定「因應防疫召開股東會之作業指引」，作為公司因應防疫召開股東會的參考外，並呼籲公司及股務代理機構加強宣導股東積極採用電子投票出席股東會，電子投票不但便利，亦不受股東會召開時間與地點之限制，實為防範疫情並維護股東參與會議權利的最佳方式。

外資逆勢加碼股 14檔受青睞

今日為4月第一個交易日，在連假前夕的觀望氣氛濃厚，台股量縮買盤力道不強。外資近期持續賣超台股，昨日賣超57.07億元，統計近一個月以來，外資逆勢加碼股的金像電（2368）、晶電、中環等，可望成為盤面焦點。

華通、欣興、台耀 PCB三尖兵擁錢景

在家工作或線上教學使得近期全球資料流量大幅提升，加上5G規格手機與高階旗艦手機所需搭載更多元件，因此，手機主板上預期密布更多線路、且占據更多手機內部的空間與相對壓縮主板的空間，故在國內的PCB族群當中，外資首選華通（2313）、欣興（3037）與台耀（6274）。

清明連假前買盤觀望縮手 台股下跌44點收9,663

受新冠疫情影響，道瓊四大指數昨下跌，今美國期貨電子盤表現也持續疲弱。台股面對清明節長假在即，買盤較為觀望縮手，今日指數盤中震盪，盼守住9700點關卡和五日均線。

財長說國安基金「來無影去無蹤」 立委：又不是演布袋戲

行政院宣布召開國安基金臨時會，並啟動待命機制，外界總關切國安基金到底進場了沒？有沒有買股票？但是財政部長蘇建榮口風很緊，...

清明連假前買盤觀望縮手 台股下跌44點收9,663

美國新冠肺炎疫情死亡人數恐上看10萬人，美股四大指數走跌，盤後電子盤也持續疲弱。台股今（1）日不受影響開盤仍小漲，不過清...

疫情延燒揀便宜 勞動基金近期撥款140億元布局台股

新冠肺炎疫情延燒，全球股市跌跌不休，勞動基金將進場揀便宜。據了解，勞動基金運用局繼2月撥款210億元，並已在3月再撥款1...

3低1高重質股 台股現在很迷人績優生出列

台股因疫情危機而大跌至10年線，卻也可能是轉機的開始，從歷史經驗來看，在10年線附近分批承接好股，以長線眼光布局，通常會有豐厚的投資報酬。但是要如何選出好股進行投資呢？其實買股票就跟逛街購物一樣

國安基金能否把關愛眼神分給中小企業？財長：考慮中

國安基金取得授權，隨時待命進場護盤，立委羅明才今（1）日上午在立法院財委會表示，外傳國安基金進場都只買大型權值股，能否把...

熱門新聞

不只元大原油正2！富邦台灣中小因應波動調降清算門檻

高股息13強 漲贏大盤

1股能就領2,200元餐券 王品老董背後的算盤

2019年報／十檔獲利大躍進 法人搶買

最悲情第1季！連跌3個月 台股寫下五大慘烈紀錄

2019財報 五大天王出爐

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。