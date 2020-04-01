新世紀、誠美材 7日起恢復普通交易

證交所形式審閱上市公司財報，查核東貝（2499）因財報難產，7日起持續暫停交易；力特被出具經營重大不確定性報告，維持全額交割；華上和三發地產併案列全額交割；另新世紀和誠美材因淨值回升、會計師不再出具不確定性報告，將恢復普通交易。

證交所本次也對正峰新、統懋、誠創和中視併案採分盤集合競價，此前四檔股票均已因淨值過低實施全額交割。

證交所表示，4月起實施還有去年頒布的下市機制，若上市公司被會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性的查核報告，或其淨值低於財務報告所列示股本十分之三，證交所將先實施變更交易方法或採分盤集合競價交易，而自實施後三年內未能改善，將停止其交易；並於停止買賣半年後仍無改善，強制下市，呼籲上市公司留意。