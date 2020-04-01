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證交所首度線上招商 國泰金、環球晶等33公司參與

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導

無畏疫情打擊，證交所招商不遺餘力，4月4日將攜手寬量國際（QIC）、群益金鼎證券及上市櫃、興櫃共33家公司，舉辦為期一周的「Taiwan CEO Week On Air」線上台灣投資說明會，讓國際投資人和台股公司跨越疫情，進行虛擬面對面對談。

這也是證交所首度採連線方式，舉辦跨國招商活動，受邀的33家公司包括台泥（1101）、葡萄王、群光、精元、國泰金、新光金、泰碩、融程電、嘉澤、氣立、材料-KY、南寶、聯嘉、旭隼、矽力-KY、仁新、勤誠、富邦媒、億豐、商億-KY、成霖、世紀鋼、穩懋、雙鴻、中裕、中美晶、晶焱、環球晶、藥華藥、群聯、光隆、森鉅和伊雲谷；市值超過1,800億元。

證交所表示，新冠肺炎拉開人與人的距離，台股公司與外資交流也因此減少，中小企業打擊尤其大，因應企業應與投資人建立即時有效的溝通橋樑，此次主動出擊與寬量國際、群益金鼎證券透過創新的數位管道，一連舉辦五天的線上說明會。

受邀的33家企業都是台股公司代表，且匯集半導體、電子、傳產和金融業上市櫃公司，並擴大邀請全球機構法人參與。

證交所指出，此次雖為線上說明會，但除企業與外資的一對一對談，也有實況專題演說，證交所和國際財經專家將親自向外資機構說明台股投資優勢。

證交所並補充，最近防疫期間，市場服務不打烊，反而積極運用科技應用降低活動成本。

迄今證交所已規劃完整的線上服務方案，2月起，陸續舉辦線上公司治理評鑑宣導課程、數位法說會，也透過WebPro 3.0影音傳播網轉播各公司最新財務資訊，溝通無虞，鼓勵投資人善加利用。

證交所 台股 外資

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