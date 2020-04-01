東元董事會通過私募普通股及／或特別股 不超過2億股
東元（1504）董事會通過募集私募普通股及／或私募特別股，合計不超過2億股。
東元表示，本私募普通股及／或私募特別股對象以符合「證券交易法」第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日（91）台財證一字第 0910003455 號函規定特定人為限。
東元指出， 本公司目前尚無已洽定應募人，惟應募人選擇方式與目的、必要性及預計效益。選擇方式與目的為，應募人之選擇以對本公司具附加價值為原則，且對本公司未來營運能產生直接或間接提升經營績效者為優先考量。
私募普通股或私募特別股得擇一或以搭配方式辦理，私募普通股併同私募特別股合計不超過2億股。
私募普通股或私募特別股得擇一或以搭配方式辦理，私募普通股 發行股數，擬以與私募特別股合計不超過2億股，每股面額新台幣10元，私募總金額將依最終私募價格計算。
東元強調，本次私募資金用途為，充實營運資金、償還銀行借款及募及長期投資所需資本。
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