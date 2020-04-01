股市低點難測 證券公司：分批向下承接才能規避風險

受新冠肺炎疫情影響，股市行情走低，存股族資產普遍下滑；在未來前景不明下，此時該怎麼辦？資深證券人員趙素梅認為，分批定期定額買進是存股的精髓，若手中有餘錢，仍應趁股時回檔時，向下分批承接。

中國信託綜合證券督導趙素梅說，台股走勢貼近美股，根據統計，以往美股的空頭平均跌幅是35%，雖然往下可能還有低檔，但在跌幅超過35%時，都是已經可以向下承接的低檔，而道瓊指數日前的跌幅達到37%，已經符合這樣的定義。

難道不必再緩一緩，等到更低點再出手嗎？趙素梅說，因為人為判斷經常輸給不確定的因素，而且何處是最低點難測，因此，向下分批定期定額承接才是應有的做法。

對於目前的經濟局勢，她認為，一般企業的流動資金多約是3個月，在一月疫情已爆發，時序已進入四月來看，她認為目前已走到企業是否還撐得下去，以及可能爆發裁員和倒閉潮的關鍵點，這和美方估計未來2至3周會是疫情高峰十分相關；若是疫情未能得到控制，股市恐怕還有低點。

她認為，手中已有持股者，應該趁股市下跌時檢視持股，趁機買進好股坦平成本，若是空手者則是千載難逢的危機入市好機會。至於選股，她則認為5G相關概念股可以考慮。

但是，她仍提醒，在低點難測下，分批買進是應有的策略，並可以金字塔型方式分批往下買進，以待股市回升。