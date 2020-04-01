清明連假前買盤觀望縮手 台股下跌44點收9,663

美國新冠肺炎疫情死亡人數恐上看10萬人，美股四大指數走跌，盤後電子盤也持續疲弱。台股今（1）日不受影響開盤仍小漲，不過清明節長假在即，買盤較為觀望縮手，午盤前加權指數多呈現震盪撐紅格局，靠近午盤時賣壓湧現，台積電（2330）翻黑走跌，使得指數失守9,700點關卡及5日均線，終場以9,663.63點作收，下跌44.43點、跌幅0.46%，成交量1,173.71億元，中小型股表現較強，櫃買指數逆勢收紅。

新冠肺炎疫情尚未見到緩和跡象，壓抑昨日美股開盤走低，雖然盤中一度小幅翻紅，但午盤過後賣壓再次湧現，且白宮預估美國死亡人數恐達10~24萬人，美國總統川普表示未來兩周美國將相當痛苦，使得四大指數終場全數下跌。

亞洲主要股市今日表現漲跌互見，陸股開低震盪翻紅走高，盤中走揚逾0.5％；台、韓股盤中多震盪力守紅盤格局，表現皆相對強勢；港股開低後略為收斂跌勢，盤中走跌近0.5%；日股則開低走跌近1％，表現最為弱勢。

盤中台灣50成分股表現，重量級權值股台積電、鴻海盤中多呈現小漲，聯發科走揚近2％，不過午盤後台積電遭遇空襲，指數翻黑下跌近1%，壓抑盤勢表現，其餘如中壽走揚逾3%，可成、寶成走揚逾2%，統一、和碩、中租-KY、開發金等走揚逾1%。

整體盤面上以食品、生醫族群表現較為強勢。

投顧法人指出，全球疫情狀況雖仍未見緩和，但各國政府全面展開抗疫及救市，市場恐慌情緒降低，整體金融市場最壞情況已過；但考量全球經濟面臨休克狀態，導致各國指數震盪劇烈，追高殺低操作不易。

同時台股面臨上檔萬點的月線壓力，加上清明長假期間的不確定因素干擾，指數難有表現，建議逢低承接，買黑賣紅，高出低進、區間操作。