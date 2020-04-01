疫情延燒揀便宜 勞動基金近期撥款140億元布局台股
新冠肺炎疫情延燒，全球股市跌跌不休，勞動基金將進場揀便宜。據了解，勞動基金運用局繼2月撥款210億元，並已在3月再撥款140億元給券商，4月仍會伺機撥款進場。
新冠疫情已演變為全球大流行，重創勞動基金績效，勞動部勞動基金運用局今（1）日發布勞動基金最新操作績效，截至2月底，慘賠1,514.4億元，收益率-3.6%。2月單月慘賠1,201.6億元。
而3月全球金融市場大震盪，各項指標下跌幅度是2月好幾倍，預期勞動基金3月虧損將更加擴大；若全球疫情未獲控制，預估收益可能衝擊至少三季。
在全球大流行之際，台灣防疫備受國際肯定，台灣經濟呈相對穩定。勞動基金也趁機布局台股，2月間已撥款210億元給代操券商，3月間也有動作，再撥款140億元永續相對報酬委外代操給券商，將會伺機進場布局。
「我們一直都在市場中。」勞動基金運用局高層官員表示，勞動基金績效是勞工退休經濟生活保障來源，護盤不是勞動基金之責任，但是，金融市場大幅震盪之時，勞動基金還是會伺機進場揀便宜，4月也會視情況再撥款。
值得注意的是，勞動基金運用局3月間僅撥款140億元，反映出勞動基金運用局對市場偏向保守，主要是因為全球疫情延燒，受衝擊擴大，至於何時能控制住，何時是底部，並不明朗。
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