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台股多空較勁 力守9700、5日均線

聯合晚報 / 記者葉子菁／台北報導

受新冠疫情影響，道瓊四大指數昨下跌，今美國期貨電子盤表現也持續疲弱。台股面對清明節長假在即，買盤較為觀望縮手，今日指數盤中震盪，盼守住9700點關卡和五日均線。

亞洲主要股市今表現漲跌互見，陸股開低震盪翻紅走高，盤中走揚逾0.5%，台、韓股盤中多震盪力守紅盤格局，表現皆相對強勢，港股開低後略為收斂跌勢，盤中走跌近0.5%，日股則開低走跌近1%表現最為弱勢。

盤中台灣50成分股表現，重量級權值股台積電、鴻海小漲，聯發科走揚逾0.5%，支撐整體盤勢表現，其餘如中壽走揚逾3%，可成、寶成走揚逾2%，統一、和碩、中租-KY、開發金等走揚逾1%。其餘盤面上以食品、生醫族群表現較為強勢。

台股 疫情 港股

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