台股多空較勁 力守9700、5日均線

台股因疫情危機而大跌至10年線，卻也可能是轉機的開始，從歷史經驗來看，在10年線附近分批承接好股，以長線眼光布局，通常會有豐厚的投資報酬。但是要如何選出好股進行投資呢？其實買股票就跟逛街購物一樣

2020-04-01 12:56