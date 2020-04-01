美國疫情失控 防疫概念MCU廠紘康、松翰股價領頭上攻

美國新冠肺炎死亡人數超越中國大陸，IC設計防疫概念族群再度翻紅，測溫槍MCU晶片紘康（6457）、松翰第2季拉貨動能強勁、帶頭領漲，其中紘康今（1）日直攻漲停，帶動其他MCU族群盛群及九齊股價上揚。

法人表示，在全球疫情不見好轉之下，測溫槍MCU訂單在6月前呈現滿載狀態，相關MCU廠第2季營運可望逆勢成長。

歐美地區新冠肺炎疫情正值高峰，防疫測溫槍需求若孔，間接帶動測溫MCU晶片一夕之間爆紅，短期需求量大增，以松翰為例，2月開始醫療用MCU出貨量大增，比重提高至80%，2月訂單量已超過2,000萬顆，紘康接單已至7月，3月陸續接獲客戶急單達1,300萬顆，顯見這一波疫情對應用廣泛MCU助益之大，上半年呈現淡季不淡榮景。

由於MCU應用廣泛，台廠紘康、松翰、盛群、九齊MCU均有應用在測溫槍、血糖計、血脂計等健康照護上，過去所占營收比重大約不超過20%以上，這一次因應疫情需求，台灣及中國大陸客戶在農曆年過後催促出貨，單季營收比重超過二成以上，近期中國開始復工訂單量更是有增無減。

法人指出，測溫槍需求為MCU廠帶來一筆意外之財，今年在醫療照顧部分獲利可望大幅增加，不過其他消費性產品可能因疫情限制經濟活動，導致需求下滑，後續還需觀察疫情持續時間，及疫情過後是否出現強力回補需求。