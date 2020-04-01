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清明變盤怎麼辦？財長：下周開盤有狀況國安基金會行動

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
財政部長蘇建榮。 聯合報系資料照／記者林伯東攝影
財政部長蘇建榮。 聯合報系資料照／記者林伯東攝影

針對新冠肺炎疫情，美國總統川普表示，美國將有非常痛苦的兩周，立法委員蔡壁如今（1）日上午在財委會問財政部蘇建榮，台灣即將放清明連假，這段期間國安基金會如何因應？蘇建榮表示，休假期間會密切注意國際股市動態，以因應下周一台股開盤狀況。

蔡壁如表示，川普說未來兩周非常危險，明天是清明連續假期的開始，連續假期之後國安基金會進場嗎？

蘇建榮表示，國安基金部分，財政部國庫署會密切關注國際金融情勢，特別是歐美股市發展，不會因放假而有鬆懈，這段期間美國股市動盪，國安基金幕僚非常關切，國安基金已經取得授權，如果下周一開盤後會有什麼情況，國安基金執行秘書、次長阮清華隨時會依照情況做必要行動。

國安基金 財政部 蘇建榮 台股

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