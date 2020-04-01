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美股弱勢、清明長假在即 台股開盤小漲18.14點

經濟日報 / 記者葉子菁／即時報導
台股1日開盤以9,726.20點小漲18.14點開出。聯合報系資料照
台股1日開盤以9,726.20點小漲18.14點開出。聯合報系資料照

受新冠肺炎疫情影響，美國死亡人數恐上看10萬人，美股四大指數走跌，盤後電子盤表現也持續較為弱勢。而台股今（1）日開盤以9,726.20點小漲18.14點開出，在國際股市表現較弱，且清明節長假在即之下，買盤觀望縮手，指數表現多在平盤及5日均線做上下震盪。

受到新冠肺炎疫情尚未見到緩和跡象，壓抑昨日美股早盤開低，雖然盤中一度小幅翻紅，但午盤過後賣壓再次湧現；且白宮預估美國死亡人數恐達10至24萬人，美國總統川普表示未來兩周美國將相當痛苦，更加大了整體股市跌幅。

終場四大指數全數下跌，道瓊工業指數下跌410.3點，或1.83%，收在21,917點；標普500指數下跌 42點，或1.60%，收在2,584.59點；那斯達克指數下跌74.05點，或0.95%，收在7,700.09點；費半指數下跌34.7點，或2.24%，收在1,510.59點。

昨日台股籌碼面部分，三大法人合計賣超66.31億元。其中外資賣超58.12億元，投信買超16.62億元，自營商賣超24.81億元。

資券變化方面，融資增1.62億元，融資餘額為918.98億元，融劵增1.06萬張，融券餘額為55.68萬張。外資台指期部位，多單加碼941口，淨多單部位48075口。

投顧法人指出，全球疫情狀況雖仍未見緩和，但各國政府全面展開抗疫及救市，市場恐慌情緒降低，整體金融市場最壞情況已過；但考量全球經濟面臨休克狀態，導致各國指數震盪劇烈，追高殺低操作不易。同時台股面臨上檔萬點的月線壓力，加上清明長假期間的不確定因素干擾，指數難有表現，建議逢低承接，買黑賣紅，高出低進、區間操作。

台股

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