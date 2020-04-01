上市櫃公司 去年賺近2 兆元

無畏美中貿易戰衝擊，上市櫃公司去年第4季和全年獲利均創下歷史第三高的好成績，扣除光麗-KY、太設、勝悅-KY、如興、東森、東貝及大略-KY等七家申請財報延後公告，全年稅後純益共達1.98兆元，年減11%，並有83家公司賺逾一個股本，與前年表現持平。

摩根士丹利、高盛證券和滙豐證券三大外資分析，今年因新冠肺炎衝擊，上市櫃公司除電子業仍可望受惠5G成長，其他產業突破機率不高。

統計整體外資最新預測，台股企業獲利將比去年呈中個位數成長，但若是疫情延續到下半年，恐轉向衰退，在此之前，外資在年初預期台股企業可成長一成以上。

去年第4季受惠蘋果iPhone促銷，加上大陸帶頭衝刺5G、金融業積極認列資產收益，電子股和金融股獲利維持高峰。1,700多家上市櫃公司共繳出4,411億元的獲利，季減28.8%，年增4.8%，是僅次於2016和2017年第4季的第三高表現。

台積電第4季獲利達1,160億元，排行第一，也是唯一獲利逾千億元的企業，其次鴻海獲利477億元，第三國泰金罕見以115億元比下和碩、大立光等電子公司，登上獲利前三。每股純益（EPS）方面，股王大立光仍以60.33元稱冠，伺服器高價指標的緯穎11.2元居次，再次是和大立光同為鏡頭與蘋概股的玉晶光達9.66元。

累積全年上市櫃公司獲利1.98兆元，較前年衰退11%，為2017年2.22兆元及2018年2.23兆元後的第三高成績。台積電、鴻海分別以3,452億及1,153億元的獲利排行前二。

三到五名則清一色是金融股，包括國泰金627億元、富邦金584億元和中信金428億元，整體金控去年獲利近3,500億元，年增19%，是歷來最佳，也支撐去年全體上市櫃企業獲利排名第三高；接續獲利五到九名，才是台塑、台塑化、中華電、台化等電子和傳產股。