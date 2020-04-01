2019財報 五大天王出爐

上市櫃公司2019年財報昨（31）日公布，五大天王出爐，台積電穩坐獲利王寶座、鴻海蟬聯現金王、大立光仍然為每股純益（EPS）王，力旺、M31是毛利率王，嘉威則成為獲利成長王。

台積電2019年稅後純益3,453.4億元，傲視群雄，但比2018年略減1.6%，每股純益13.32元，歷史次高。台積電去年獲利遙遙領先，是上市櫃公司整體獲利第二名鴻海1,153億元的近三倍。

特別的是，受美中貿易戰衝擊，台塑四寶及大型電子股獲利都減少，排名隨之下滑，金控股崛起。去年獲利第三到第十名依次為國泰金、富邦金、中信金、台塑、台塑化、台化、中華電、兆豐金。

現金王方面，鴻海現金及約當現金部位達8,578.6億元，仍是現金部位最多的上市櫃公司；台積電帳上現金也有4,553億元，為第二名。國泰金以4,134億元擠進第三，再來是富邦金及新光金。現金部位前十大公司中，金融股占一半，為過去罕見的現象。

股王大立光同樣蟬聯EPS王，2019年全年每股賺210.69元，再度刷寫新猷，並大幅領先其他上市櫃公司，主要受惠於蘋果多鏡頭趨勢，而且也打進非蘋陣營。另外，伺服器大廠緯穎去年EPS達36.42元，雖低於2018年的38元，但仍是EPS亞軍。譜瑞-KY及環球晶去年的EPS都超過31元，分列三、四名。

力旺持續為毛利王，這家矽智財（IP）廠的營運模式以收取權利金為主，營收有七成來自於權利金收入，其餘為技術服務，毛利率高達100%，長期待在毛利王寶座。同為100%毛利率的公司還有同為矽智財業者的M31，以及台微體、浩鼎、高端疫苗等生技醫療股。

嘉威轉型有成，拿下2019年獲利成長王，純益比前一年大增684倍、達2.17億元。