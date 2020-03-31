台股Q1 慘過SARS、金融海嘯 寫史上五大慘烈紀錄

台股今年第1季在新冠肺炎疫情肆虐中，行情表現慘過2003年SARS、2008年金融海嘯，寫下外資單季大賣逾5,000億元、市值蒸發近7兆元歷史新高，同時，全季指數跌點、融資餘額直追前次萬點12,682點崩盤來新低，今年以來，三大法人賣超逾6,000億元的歷史年度新高等五大慘烈紀錄。

台股今年初在元月資金行情催動下，指數一度寫下12,197點的29年來新高，但農曆年期間，中國傳出新冠肺炎疫情，之後再向歐美等全球地區擴散下，股神巴菲特在3月中旬在兩周斷三次後，還曾說「活了89年來，第一次遇上」，豈料，接下來動軋一、二千點的單日跌勢與熔斷，也拖累台股一路向下修正，至國安基金宣示進場護盤、8,523低點才告止跌，期間指數最大跌幅達三成。

根據統計，台股第1季，外資單季賣超達5,317億元，為歷史單季賣超新高，遠遠超過2000年科技股泡沫化、2003年SRAS疫情、2008年金融海嘯時，單季1,000~3,000億元的賣超金額。

台股市值方面，在外資第1季加速對台積電、大立光、鴻海等大型權值動作，截至季底，整體台股市值也降為29.4兆元，單季蒸發6.9兆元，比起2008年金融海嘯、2011年歐債危機時，單季的4.6兆元、3.7兆元，還要大增數兆元，也寫下歷史單季市值蒸發新紀錄。

在指數方面，全季指數已下跌2,289點，雖不如1990年第2季台股首次萬點崩盤時的5,706點、1988年第4季因擬課徵證所稅造成連續19個交易日無量下跌時的3,288點，但仍是逾30年來最慘烈的跌勢。

融資方面，在投資人陸續斷頭、停損後，目前融資餘額僅918億元，與1990年2月萬點崩盤時的1,100億元還低。

三大法人方面，今年以來，不僅外資對台股提款動作寫下歷史新高，自營商也跟進殺出歷史新高的858億元，三大法人合計賣超6,224億元，遠大於科技股泡沫化在2002年全年賣超4,581億元、金融海嘯後續在2009年全年賣超的3,825億元，暫為台股史上賣超最大單一年度。

國內大型券商高層認為，由於歐美多國仍在封城、鎖國狀態，在未解除前，經濟仍在持續受創，股市行情僅屬跌深反彈格局，第2季行情能否翻轉，疫情變化將是重要關鍵。