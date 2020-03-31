第1季飆股 熱映跑第一

經濟日報 / 記者黃力／台北即時報導

台股第1季告終，統計個股漲跌幅表現，熱映等防疫概念股漲幅為市場之最，百元股中，博智最佳，法人指出，基本表現及產業題材左右市場資金動向，留意防疫股漲多修正風險，而5G、伺服器等科技題材個股表現可期。

受新冠肺炎影響，各國股市行情劇烈，台股僅兩周的時間即失去去年全年漲幅，個股行情也多受影響，據統計，今年以來，熱映漲213%，漲幅居冠，三洋紡跌65%，跌幅最多。

熱映具防疫題材，資金熱炒，此外，其獲利表現也逐月增加，具基本面支撐，除熱映外，美德醫療-DR、毛寶、恆大等防疫股今年以來漲195%至112%不等，為全市場漲幅居前的族群。

防疫股在農曆年前即已展開一段漲幅，而後股價乖離過大，引發獲利賣壓出籠，股價多自3月初出現修正，惟在疫情再度升溫後，於3月中重啟漲勢。

元富投顧協理湯建源指出，疫情、盤勢帶動防疫概念股表現，不過考量獲利表現與股價的合理性，部分個股已有漲多疑慮，套牢風險高，投資人不可不慎。

百元股表現為股市行情指標之一，交投不若去年熱絡，統計昨收盤價仍為百元的高價股計有134檔，較去年12月31日的190檔少了56檔。

據統計，高價股如信驊、矽力-KY、祥碩、緯穎、譜瑞-KY等相較抗跌，今年以來有4%至17%不等的漲幅，而博智、鈊象、華擎等更漲40%左右，漲幅最高。

近一步觀之，能夠逆勢走揚的高價股或有獲利支撐，或搭上5G、伺服器、半導體等主流科技題材，因此儘管股價受市場因素壓盤，仍能夠吸引買盤積極承接，推升股價表現。

湯建源指出，展望後市，考量產業性及整體投資氛圍，空手投資人不宜追高，可持續聚焦在5G、伺服器等趨勢科技產業、以及獲利穩定高配息個股，並待指數回檔打出第二隻腳後再進場。

台股

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