不只元大原油正2！富邦台灣中小因應波動調降清算門檻

繼元大S&P原油正2（00672L）因行情波動，一度有下市危機獲金管會豁免，引發市場關注；富邦投信今（31）日公告，旗下富邦台灣中小（00733）因行情起伏使規模大幅下滑，也有清算風險，為此經主管機關核准，修訂信託契約將原先清算門檻的1億元降至5,000萬元；目前該ETF仍達到1億元。

現行規定，ETF若近30個營業日平均規模低於1億元，便達清算門檻，但除期信ETF有強制下市規範，其餘ETF下市可由投信公司評估。

富邦投信此次及早因應行情風險，向主管機關申請其管理的富邦台灣中小得於一段期間暫停原有清算標準，並在契約增訂於今年9月30日前，該ETF清算門檻改為近30日平均規模低於5,000萬元，較原有標準減半。

富邦台灣中小近期買賣正常，但受到台股大跌導致規模不斷縮減，截至30日止，ETF僅剩9,000多萬元，連13天不及1億元，最低只7,000多萬元，若自前次3月12日規模還有1億元起算，期間淨值下滑14%，規模也減14%，顯示行情對表現影響甚鉅。

今天台股反彈，富邦台灣中小新結算4月1日的規模重返1億元，惟考量行情風險仍大，富邦投信已預先申請寬限。

富邦投信公告強調，此作法在保障投資人不受短期波動而清算投資部位。目前該ETF還有超過1,300名受益人。

另一方面，因行情起伏加上監管趨嚴，除復華、中信投信分別公告旗下ETF清算，永豐投信也於近半月宣布「永豐標普東南亞指數基金」、「永豐歐洲50指數基金」清算。現階段資產管理公司管理指數化產品，無疑有更大難度。