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就市論勢／伺服器生技 可留意
盤勢分析
3月來因受新冠肺炎疫情擴散影響，全球各類資產快速下跌，股市皆修正逾二成，台股無法置身事外，所幸短線台灣防疫相對中美、義與東北亞等地表現佳，指數迅速站回9,600點以上，但短期波動大，提醒操作應較謹慎偏保守，分批尋找具有利基的產業，或趁利空低接優質龍頭股。
投資建議
全球經濟與資本市場持續受到疫情擴散影響，風險性資產波動大，儘管VIX指數已自高點82下滑至70以下，但富蘭克林華美投信認為，短線全球投資信心仍受疫情左右，應相對審慎。
雖然受肺炎疫情影響，市場波動仍大，但外資對台股的賣超已漸漸縮小，加上新台幣近期也相對其他國家貨幣走勢較穩，台股又具有現金殖利率4%以上支撐，將重新吸引國際資金流入，短線若疫情不再惡化，有機會重新挑戰月線支撐關卡。
短期內，建議投資人切勿躁進，宜冷靜偏審慎操作，並適度降低持股，可移往上游資本支出所需的5G、伺服器、資料中心、雲端網路或生技醫療等較不受疫情影響之產業，而對非電子族群中建議加碼如生技、製藥、食品或宅經濟等類股作防禦性分散布局。
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