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財報未獲准延期公告 這家公司將暫停交易

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導

金管會今（31）日表示，因疫情申請延期申報財報的上市櫃公司有七家，金管會審核結果核准六家，另一家東貝光電，因正更換會計師，沒有洽會計師意見，金管會未核准延期，東貝因未如期申報財報，4月1日起股票將暫停交易。

金管會證期局副局長張振山表示，因疫情關係，無法派人到大陸執行查核作業，替代查核程序也無法解決問題，需要向金管會申請延期申報財報的上市櫃公司有七家。

包括光麗KY、太設、勝悅KY、如興、東森、東貝及大略KY。

張振山表示，金管會審核結果，核准六家延期，另一家東貝光電，則未核准。

張振山說，東貝光電因正更換會計，沒有會計師表達意見，所以無法核准延期申報；由於東貝未如期申報財報，證交所已公告4月1日起股票暫停交易。

至於獲准延期的時間，光麗KY延至4月24日外，其餘五家都延至4月30日。

對於申請延期的六家中，KY公司就占有一半？張振山表示，主要是因大陸封城影響，替代查核程序仍無法完成，會計師事務所必須透過跟當地合作的會計師事務所協助。

東貝光電 金管會

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