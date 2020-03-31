台股收復9,700點收漲78.63點 三大法人賣超65.49億
台股今(31)日開高震盪，一度衝高至9,789.81點，台積電、大立光收高，終場以9,708.06點作收，上漲78.63點，成交量1,438.46億元，月線下跌1,584.11點，跌幅14.03%；三大法人賣超65.49億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超57.07億元，投信買超16.38億元，自營商賣超（合計）24.8億元，其中自營商（自行買賣）賣超8.93億元，自營商（避險）賣超15.87億元。
台股今日以9,689.62點開出，早盤一度大漲160點，但權值股鴻海翻黑，漲勢收斂，權王台積電則是收在今日的高價，以274元作收，漲幅2.42%，股王大立光收3,830元，漲幅1.18%，大盤指數尾盤急拉收復9,700點，終場收在9,708.06點，漲幅0.82%。
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