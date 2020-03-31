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威宏去年EPS 4.2元
運動裝備及精品包袋製造商威宏-KY（8442）今（31）日公布去年合併財報，全年合併營收64.6億元、年增7.1%，歸屬母公司稅後淨利2.12億元，獲利則較前年翻倍，雙創歷史新高紀錄，每股稅後純益（EPS）為4.2元。
威宏表示，營收、獲利攀高，主要受惠於輕奢品與運動配件的需求成長、新客戶新產品挹注，以及併購綜效顯現等三大因素，帶動集團營運規模大幅提升。
威宏全年毛利率因幾個東南亞生產基地透過管理改革，以及導入自動化提高生產良率，較2018年增加逾2個百分點達17％，未來新廠與併購事業也將依循新的管理模式來縮短學習曲線。
展望今年，威宏表示，輕奢與運動周邊消費市場以及行李箱需求，因肺炎疫情擴及全球，使成長力道趨於緩和，威宏將審慎評估疫情對產業的影響程度，並適時調整營運方向因應。
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