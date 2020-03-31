台積電拉尾盤 台股上漲78點收9,708

台股今（31）日結束震盪3月天，受到新冠肺炎疫情影響，3月投資人如坐上自由落體般，股市下沖下洗，今日台股開高後進入震盪走勢，尾盤在台積電（2330）帶動下，急拉28.58點，終場台股上漲78.63點、漲幅0.82%，指數收在9,708.06點，成交量達1,438.46億元，月線收跌14%。

美股四大指數全數收漲，帶動台股今日早盤漲逾150點，不過盤中在美股期貨電子盤走弱下，壓抑指數漲點，不過多方在權值股穩盤下，帶動指數支撐在平盤之上，力拚站上9,700關卡。

就各類股指數表現來看，食品、百貨、電子等漲幅有較搶眼表現。另外，蘋概三王今日表現持穩走揚，穩定市場信心，其中昨日較疲弱的台積電，今日回神，收漲2.4%或6.5元；大立光也有超過1%的漲幅，鴻海在平盤震盪，尾盤逾賣壓調節，小跌0.1%坐收。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，過去一周在Fed與歐洲央行（ECB）相繼取消購債上限與美國政府2兆紓困方

案的推出下，各國股市陸續出現回檔表現，但後續是否能持續，仍需回歸疫情是否能得到有效控制此一關鍵因素。

展望後市，雖中國復工狀況持續出現進展，供給面狀況出現緩解，但因歐美疫情持續延燒，終端需求若無法快速恢復常軌，在6、7月可能會出現較大幅度的去庫存動作，需要持續留意。