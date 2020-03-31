外資下修鴻海今、明年獲利預估 目標價調降至75元

鴻海（2317）去年毛利率、營益率、淨利率呈現「三率三降」，每股盈餘8.32元，連六年超過8元，最新外資報告卻是因新冠肺炎疫情的衝擊難免，下修鴻海今、明年每股盈餘預估，亞系外資同步調降評等及目標價，由買進調降至中立，目標價由100元調降至75元。

日系外資也是下修鴻海今明年每股盈餘預估值，但重申優於大盤評等，目標價由92元下修到82元；鴻海今（31）日以70.1元上漲0.1元開出，盤中力守平盤之上。

鴻海去年歸屬母公司淨利1,153.09億元，年減11.2%，為六年來低點；去年毛利率5.9%，年減0.37個百分點；營益率2.2%，年減0.4個百分點；淨利率2.2%，年減0.2個百分點，呈現三率三降，每股盈餘8.32元。

亞系外資表示，第2季在復工率提高，及蘋果可望加強拉貨，預估營業利益約238億元，可望高於市場預期13%，但下半年恐面臨iPhone新機恐延後量產等不確定因素，下修鴻海今明年每股盈餘預估至7.48元、8.59元，降幅13.9%、9%；投資評等由買進降至中立，目標價降到75元。

日系外資指出，鴻海短期恐受新冠肺炎疫情影響，但看好下半年營業利益率可望回升，下修鴻海今明年每股盈餘預估至7.78元、9.7元，幅度10.4%、5.2%，重申優於大盤評等，目標價則下修到82元。