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生華科研發新藥具治療Covid-19潛力 股價攻漲停

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
生華科宣布，開發中的新藥Pidnarulex獲得知名製藥廠Pfizer輝瑞青睞，將有機會與其已核准上市的抗癌藥物PARP抑制劑Talazoparib合併使用於攝護腺癌的人體臨床試驗。 路透
生華科宣布，開發中的新藥Pidnarulex獲得知名製藥廠Pfizer輝瑞青睞，將有機會與其已核准上市的抗癌藥物PARP抑制劑Talazoparib合併使用於攝護腺癌的人體臨床試驗。 路透

生華科（6492）今（31）日公告，生華科開發中新藥Silmitasertib （CX-4945），具阻斷、可抑制新冠病毒感染宿主細胞途徑的潛力，這是國際著名的美國加州大學舊金山分校定量生物學研究所 （University of California San Francisco, Quantitative Biosciences Institute, UCSF-QBI）最新發表的期刊內容，也被New York Times以專欄方式大篇幅報導，今日盤中股價衝上漲停來到54.3元。

生華科表示，UCSF-QBI新冠病毒研究團隊透過大數據篩選並分析出，生華科的蛋白激酶CK2抑制劑—Silmitasertib，可干擾或阻斷病毒細胞複製，深具治療新冠病毒潛力。

為了對抗疫情在全球失控的新冠病毒，UCSF-QBI組成新冠病毒研究團隊已經有22個主要實驗室參與計畫，最新發表的研究成果：「A SARS-CoV-2-Human Protein-Protein Interaction Map Reveals Drug Targets and Potential Drug-Repurposing」--SARS-CoV-2人類蛋白-蛋白質相互作用圖揭示藥物靶點和潛在藥物新的用途--為治療新冠病毒的可能靶點、藥物機制等提出多項重要發現。

對於美國加州大學舊金山分校定量生物學研究所所發表的本項研究成果，生華科總經理宋台生博士表示，在這場抗Covid-19的戰役中生華科也不會缺席，Silmitasertib目前藥品存量製備無虞，將無償提供給全球的醫院、醫師及研究單位，進行或合作有關新冠病毒相關的治療或研究。

生華科 舊金山

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