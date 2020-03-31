外資、官股你丟我檢 台積電7兆市值成角力點

台積電（2330）持續上演外資、官股「你丟我檢戲碼」，近期外資也調降台積電評等，目標價下修到289元，在台積電ADR周一收漲1.94%下，今（31）日台積電股價開高，以273元開出，再度挑戰5日線，市值7兆元成為多空角力的重要關卡。

台積電因應新冠肺炎疫情，決定將4月16日的法說會改成線上語音方式舉辦，市場關注第2季的展望及先進製程的進展等，由於首季並未因疫情而調整財測，隨著疫情延燒，台積電所釋出的訊息將成為市場重要的評估依據。

外資3月以來對台積電賣超居多，上周雖一度因國安基金啟動護盤，短暫出現買超，但是上周五再度轉賣，昨日也是賣超11,924張，連二賣，反觀官股則是與外資對作，當外資賣超台積電造成股價下跌時，伺機買超台積電，昨日買超1,882張。

以台積電市值來看，7兆元似乎成為多空重要的角力點，約是270元的價格，當跌破270元時，市值將跌落至7兆元之下，目前台積電5日線約落在274.1元，今日以273元開高，市值回升至7兆789.99億元，早盤一度拉升至274元，盤中漲幅2.05%。