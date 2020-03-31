快訊

外國老師驚訝！全球150國學校關閉 台灣竟能正常上課

防疫紓困佔便宜？德國Adidas「凍繳店租」的貪財風波

聽新聞
test
0:00 / 0:00

外資、官股你丟我檢 台積電7兆市值成角力點

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台積電持續上演外資、官股「你丟我檢戲碼」，近期外資也調降台積電評等，目標價下修到289元，在台積電ADR周一收漲1.94%下，今日台積電股價開高，以273元開出，再度挑戰5日線，市值7兆元成為多空角力的重要關卡。 記者余承翰／攝影
台積電持續上演外資、官股「你丟我檢戲碼」，近期外資也調降台積電評等，目標價下修到289元，在台積電ADR周一收漲1.94%下，今日台積電股價開高，以273元開出，再度挑戰5日線，市值7兆元成為多空角力的重要關卡。 記者余承翰／攝影

台積電（2330）持續上演外資、官股「你丟我檢戲碼」，近期外資也調降台積電評等，目標價下修到289元，在台積電ADR周一收漲1.94%下，今（31）日台積電股價開高，以273元開出，再度挑戰5日線，市值7兆元成為多空角力的重要關卡。

台積電因應新冠肺炎疫情，決定將4月16日的法說會改成線上語音方式舉辦，市場關注第2季的展望及先進製程的進展等，由於首季並未因疫情而調整財測，隨著疫情延燒，台積電所釋出的訊息將成為市場重要的評估依據。

外資3月以來對台積電賣超居多，上周雖一度因國安基金啟動護盤，短暫出現買超，但是上周五再度轉賣，昨日也是賣超11,924張，連二賣，反觀官股則是與外資對作，當外資賣超台積電造成股價下跌時，伺機買超台積電，昨日買超1,882張。

以台積電市值來看，7兆元似乎成為多空重要的角力點，約是270元的價格，當跌破270元時，市值將跌落至7兆元之下，目前台積電5日線約落在274.1元，今日以273元開高，市值回升至7兆789.99億元，早盤一度拉升至274元，盤中漲幅2.05%。

台積電 外資

延伸閱讀

台積電早盤股價彈升2.43% 市值重返7兆元

華為揭曉效能對比S855的Kirin 820 5G 同樣來自台積電7nm製程

台積電ADR漲1.9% 隨費半上漲 較台北交易溢價逾8%

台積4月16日線上法說 17年來頭一遭

相關新聞

裕隆去年大虧244.65億擬減資36.4% 盤中跌停深鎖

裕隆（2201）董事會決議規劃動用特別盈餘公積151.45億元，並減資57.29億元彌補虧損，減資幅度36.4%，減資後...

外資、官股你丟我檢 台積電7兆市值成角力點

台積電（2330）持續上演外資、官股「你丟我檢戲碼」，近期外資也調降台積電評等，目標價下修到289元，在台積電ADR周一...

生華科研發新藥具治療Covid-19潛力 股價攻漲停

生華科（6492）今（31）日公告，生華科開發中新藥Silmitasertib （CX-4945），具阻斷、可抑制新冠病...

謝金河：注意企業大手筆執行庫藏股

疫情與金融市場行情仍在激烈交戰中，到三十日為止，全球確診病例高達七三萬多例，死亡三．三九萬人，其中義大利超過十萬人確診，一萬多人死亡，死亡率最高。而美國出現十四．二萬個確診病例，死亡二四七九人，這是人類史上百年來最慘重的浩劫，現在這個疫情仍未見曙光，帶給金融市場的衝擊也格外巨大。

老牌廠新團隊發功！華豐去年終結連二虧

國內老牌輪胎廠華豐（2109）新戰鬥團隊發功，公司去年財報出爐，稅後每股小賺0.03元，比起前年每股淨損0.76元「轉虧...

全球股市陸續反彈 4月行情順勢中

國際股市從農曆年後急跌，各國連續降息或祭出寬鬆貨幣政策注資市場，轉眼間又出現跌點的三至四成反彈，不過各國紛紛進行邊境管制或禁止回國，經濟急凍依然是進行式，股市也不敢寄望V型反彈，拉回測試第二隻腳可能性大，將是偏向反覆震盪為主，選股上以殖利率高且具業績成長為主，搶跌深反彈宜點到為止。

疫情吹起宅經濟 凡甲接獲伺服器追加急單

新冠肺炎疫情吹起宅經濟旋風，資料中心雲端及AI需求增加帶動伺服器周邊訂單暴增，連接器廠凡甲（3526）接獲伺服器及筆電追...

強茂盤中股價 最高來到19.65元

強茂（2481）股價在3月中旬跌至波段低點13.7元之後，由於長期投資價值浮現，公司也適時宣布執行庫藏股買回，因此，股價...

Q2台股還能買嗎？專家看好兩大族群

新冠肺炎疫情延燒全球，風險性資產第1季多下修20%以上，隨著美國祭出無限QE並接連推出多項救市政策後，短期資金流動性問題緩解，並支撐股市。而時序即將進入第2季，投資專家看好台股第2季有望在9500點上下500點間做震盪，並同步看好兩大族群表現...

台積電早盤股價彈升2.43% 市值重返7兆元

美股3大指數同步大漲超過3%，台積電美國存託憑證（ADR）漲1.94%，台積電今天股價同步走高，早盤達新台幣274元，漲...

裕隆大虧244.65億擬減資36.4% 早盤一度跌停

裕隆去年度虧損新台幣244.65億元，規劃動用特別盈餘公積151.45億元，並減資57.29億元彌補虧損，實收資本額降幅...

美股四大指數走揚 台股早盤漲逾百點

美股因科技股反彈向上帶動而走揚，四大指數全數收漲，帶動台股今（31）日開盤上漲60.19點，開在9,689.62點，早盤...

熱門新聞

危機入市 龍巖近一個月砸逾6億元買進大立光、台積電

股東會贈品救股價 王品奔漲停

鴻海去年每股賺8.32元 連六年賺逾8元

買盤先卡位 15檔反彈可期

裕隆大虧244.65億擬減資36.4% 早盤一度跌停

台股多空對戰 台積成箭靶

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。