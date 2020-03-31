快訊

北部1名大學生疑確診 校方已要求接觸者自主管理

我的情慾不是你的A片！「復仇式色情」產業恐觸法

裕隆去年大虧244.65億擬減資36.4% 盤中跌停深鎖

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

裕隆（2201）董事會決議規劃動用特別盈餘公積151.45億元，並減資57.29億元彌補虧損，減資幅度36.4%，減資後實收資本額降為100億元，今（31）日恢復交易，股價跳空重挫至跌停14.7元開出，早盤雖一度打開拉升至15元，但仍不敵賣壓，盤中跌停深鎖，跌停賣單1,783張。

裕隆去年淨損244.65億元，每股淨損15.55元，虧損金額超乎市場預期，造成去年大虧主因是提列納智捷、華創與大陸的車型減損；裕隆上周五宣布股票暫停交易，引發市場高度關切，市場也傳出可能與裕隆對納智捷的經營權有關，但昨日重大訊息則是宣布減資。

華創車電將與鴻海合資成立新公司，預期在相關虧損包袱擺脫後，將有全新的開始，另外，納智捷轉型輕資產的營運模式，也有助未來的發展，據了解，裕隆原持特別盈餘公積約390億元，在動用151.45億元彌補虧損，仍能有足夠的資金量能。

裕隆去年大虧及減資訊息公布後，今日恢復交易，早盤以跌停14.7元開出，早盤仍力圖振作打開跌停，股價一度回升至15元，下跌1.3元，但賣壓仍然沈重，再度落入跌停，盤中成交量爆出39,102張，跌停賣單逾1,700張。

裕隆 減資

延伸閱讀

裕隆大虧244.65億擬減資36.4% 早盤一度跌停

嚴陳莉蓮大幅減資拚改革 裕隆能否止血外界關注

SBL／老將跳出來 裕隆賞台啤下半季首敗

裕隆去年大虧244億 將減資36%

相關新聞

美股四大指數走揚 台股早盤漲逾百點

美股因科技股反彈向上帶動而走揚，四大指數全數收漲，帶動台股今（31）日開盤上漲60.19點，開在9,689.62點，早盤...

裕隆大虧244.65億擬減資36.4% 早盤一度跌停

裕隆去年度虧損新台幣244.65億元，規劃動用特別盈餘公積151.45億元，並減資57.29億元彌補虧損，實收資本額降幅...

台積電早盤股價彈升2.43% 市值重返7兆元

美股3大指數同步大漲超過3%，台積電美國存託憑證（ADR）漲1.94%，台積電今天股價同步走高，早盤達新台幣274元，漲...

鴻海連七年賺逾千億元 去年EPS 8.32元

鴻海昨（30）日公布去年第4季淨利季增逾55%，單季每股純益3.45元，攀上全年單季最高點；去年每股純益約8.32元，連續六年站穩8元之上，符合市場預期。不過，受市場結構調整與去年第4季智慧手機需求相對較弱影響，去年毛利率、營益率、淨利率呈現「三率三降」。

顧立雄：台股「下樓梯」 疫情受控有望反彈

新冠肺炎疫情影響全球資本市場，金管會主委顧立雄昨出席立法院財委會表示，台股沒有像美股一樣如雲霄飛車般漲跌，而是呈現下樓梯般的走勢，只要疫情受控後有反彈機會。但資本市場波動已影響金融業，他預期今年金融三業獲利將不如去年表現。

多空雙方保守 行情橫盤機率高

上周美國聯準會端出無限量購債計畫激勵美股反彈，台股周線大漲5%，除創下近期回檔以來最大的單周漲點外，指數亦再度回到10年線之上。近期連續賣超的外資 一度出現回補的操作，短線破底危機暫時解除。

法人：鴻海Q1淨利恐大衰退

鴻海因現金減資使得股本縮小，去年每股純益攀上三年來新高，但獲利絕對金額下探六年低點。法人認為，鴻海去年表現符預期，但在新冠肺炎疫情影響下，鴻海本季獲利恐大衰退，股價恐要等到外在不確定性因素消除後，才有望強勢反彈。

台股多空對戰 台積成箭靶

美國疫情擴散造成上周五美股再度重挫，加上台積電3奈米延後試產，在外資擴大賣超台積電拖累下，台股昨（30）日早盤賣壓湧現，開盤未久即重挫283點，隨後即見政府基金進場點火拉抬，在跌勢逐步收斂下，指數終場下跌69點收9,629點，驚險守住5日線，成交量則因清明節連假將屆，縮減至一個月來最低。

顧立雄看台股波動 像上下樓梯

金管會主委顧立雄昨（30）日表示，台股近來表現就像樓梯上下，在疫情還無法控制情況下，可能「上樓梯少一點、下樓梯多一點」，但只要疫情控制了，「反彈可期」。

臺指公司 推兩檔新指數

臺灣證券交易所旗下臺灣指數公司昨（30）日公告新編制「臺灣指數公司特選價值成長報酬指數」及「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet 5G報酬指數」，並自發布起進行盤中計算，提供國內資產管理業及證券商發展指數化商品參考。

擬真交易競賽結果 揭曉

台股逐筆交易已經上路，為幫助投資人熟悉，臺灣證券交易所持續推出逐筆交易擬真平台，並自去年10月到今年3月舉辦證券商擬真平台競賽，最新公布3月競賽結果，計有富邦板橋等100個分點獲獎。

證交所遠距教學課程 回響熱

臺灣證券交易所3月20日推出證券核心業務的線上影音課程，幫助大專院校進行遠距教學，迄今啟用十天，獲得眾多學校熱烈回應，包括政大、中山、台北大學及東海等30所公私立大學與科大參與，受惠學生估計逾6,000人。

熱門新聞

危機入市 龍巖近一個月砸逾6億元買進大立光、台積電

鴻海去年每股賺8.32元 連六年賺逾8元

股東會贈品救股價 王品奔漲停

買盤先卡位 15檔反彈可期

台股多空對戰 台積成箭靶

大陸債被「禁」 中信中國美元IG債ETF申請下市

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。