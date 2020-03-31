裕隆去年大虧244.65億擬減資36.4% 盤中跌停深鎖
裕隆（2201）董事會決議規劃動用特別盈餘公積151.45億元，並減資57.29億元彌補虧損，減資幅度36.4%，減資後實收資本額降為100億元，今（31）日恢復交易，股價跳空重挫至跌停14.7元開出，早盤雖一度打開拉升至15元，但仍不敵賣壓，盤中跌停深鎖，跌停賣單1,783張。
裕隆去年淨損244.65億元，每股淨損15.55元，虧損金額超乎市場預期，造成去年大虧主因是提列納智捷、華創與大陸的車型減損；裕隆上周五宣布股票暫停交易，引發市場高度關切，市場也傳出可能與裕隆對納智捷的經營權有關，但昨日重大訊息則是宣布減資。
華創車電將與鴻海合資成立新公司，預期在相關虧損包袱擺脫後，將有全新的開始，另外，納智捷轉型輕資產的營運模式，也有助未來的發展，據了解，裕隆原持特別盈餘公積約390億元，在動用151.45億元彌補虧損，仍能有足夠的資金量能。
裕隆去年大虧及減資訊息公布後，今日恢復交易，早盤以跌停14.7元開出，早盤仍力圖振作打開跌停，股價一度回升至15元，下跌1.3元，但賣壓仍然沈重，再度落入跌停，盤中成交量爆出39,102張，跌停賣單逾1,700張。
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