外資下修目標價 鴻海從百元砍至70元區間

鴻海（2317）去年毛利率、營益率、淨利率呈現「三率三降」，每股盈餘（EPS）來到8.32元。對此，包含國內法人、亞系、日系外資皆下修目標價，亞系外資將評等下修至「持有」，目標價從100砍至75元，國內法人更預估鴻海今年iPhone出貨量將下滑一成，因此將評等降為「持有」，並將目標價從105元砍至73.1元。

鴻海30日釋出去年簡易財報數字，全年歸屬母公司淨利約1,153.09億元，年減11.2%，為六年來低點。去年全年毛利率約5.9%、營益率與淨利率皆約2.2%，毛利率年減0.37個百分點，營益率、淨利率則各年減約0.4與0.2個百分點，呈現「三率三降」，每股盈餘為8.32元，符合市場預期。

對此，在外資最新出爐的報告中，大多認為去年表現符合預期。

不過，因新冠肺炎肆虐，將影響鴻海今年營運狀況，紛紛下修其目標價，國內法人將評等自「增加持股」降為「持有」，目標價從105元砍至73.1元。亞系也一併下修評等至「持有」，目標價從100砍至75元。至於日系外資，儘管將目標價從92下修至82元，但仍維持「優於大盤」評等。

國內法人指出，鴻海3月中國營運已經恢復正常，但因人員限制出入規定尚未完全鬆綁，短期內產能利用率恐怕低檔徘徊。

此外，鴻海身為全球最大電子代工廠，全球景氣急凍波及終端消費需求，將使鴻海今年iPhone出貨量下滑一成。

亞系外資表示，蘋果公司為了抵銷第1季度受疫情影響的銷量，預期第2季將提早拉貨，帶動iPhone第2季拉貨走強，順勢帶動鴻海當季營運。

亞系外資認為，受到美國旅行禁令影響，導致蘋果工程師無法去中國工廠認證產品，這將影響下半年新機測試驗證，導致新iPhone 量產有延遲的風險。

不過，因鴻海股價近期已在70元上下，因此法人最新目標價即使砍至70至80元區間，由於股價已低於目標價，今（31）日鴻海盤中仍穩守70元關卡。

從法人籌碼觀察，截至昨日，外資已連續兩日賣超，投信、自營商也連三賣，在法人聯手賣超下，累計近五日三大法人賣超17,202張。