疫情吹起宅經濟 凡甲接獲伺服器追加急單

新冠肺炎疫情吹起宅經濟旋風，資料中心雲端及AI需求增加帶動伺服器周邊訂單暴增，連接器廠凡甲（3526）接獲伺服器及筆電追加急單，上半年營運逆勢成長，法人預估第2季營收較第1季大幅激增，營運淡季不淡。

新冠肺炎疫情嚴峻迫使各國城市實施人員活動限制令，意外帶起宅經濟需求，遠距聯繫、工作對於資料中心雲端需求大增，網路資料量增加推升伺服器建置需求，筆電需求也隨著疫區在家隔離工作需求增加，意外帶動凡甲伺服器及筆電訂單量增。

目前凡甲在伺服器應用營收比重達50%，筆電比重達35~40%，伺服器客戶多為品牌大廠，終端應用客戶不乏北美雲端服務業者，也因伺服器訂單需求增加，抵銷歐洲終端車廠客戶受疫情影響暫緩新車推廣所造成的衝擊。

法人指出，持續看好凡甲在伺服器、車用高電流連接器與連接線在中長期營收與獲利表現，因網路資料處理量增加推升伺服器算力需求，特別是AI伺服器的電力需要都在1,000瓦以上，預期大型數據中心將會增加建置AI伺服器因應資料量的增加，特別是未來走向5G規格訊號，其傳輸量將較4G倍增，整體AI 伺服器在低基期下，出貨成長率將倍增，將同時推升全球伺服器成長。

另外，凡甲在高電流連接器線出貨亦將受惠成長，目前凡甲高電流連接器的規格在40安培以上，最高可以支援到90安培，可以支應未來AI伺服器電力增長，將承接終端北美與中國雲服務業者數據中心升級需求。