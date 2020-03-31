老牌廠新團隊發功！華豐去年終結連二虧

國內老牌輪胎廠華豐（2109）新戰鬥團隊發功，公司去年財報出爐，稅後每股小賺0.03元，比起前年每股淨損0.76元「轉虧為盈」，成功終結連二虧。

華豐近幾年營運陷入低潮，2017、2018年每股分別大虧2.94元和0.76元，公司2018年啟動經營團隊大換血，引進國內知名「特斯拉概念股」和大董事長沈國榮擔任新董座，希望借重沈國榮在車市的豐沛人脈協助公司整頓，歷經短短一年多的改革，成功奏效。

華豐最新公布去年營收52.64億元，與前年幾乎持平；但獲利能力大幅改善，去年象徵本業的營業利益率為6.94%，比前年的0.87%拉升超過6個百分點，推升華豐去年財報轉虧為盈，稅後小賺1,089萬元，較前年淨損 2.53億元明顯改善，中止連二虧。

沈國榮到任後，馬上籌組新戰鬥團隊，延攬前台開總經理王嶠奇擔任新總座，除了積極對外開拓新客戶、搶新訂單，也全力展開公司內部的營運整頓，首先把虧損的四輪轎車胎止血，全力搶攻摩托車、自行車、雪車與沙漠胎等二輪車輪胎市場。

華豐過去每個國家各自為政，包括產能調度、或是行銷支援都缺乏整合，華豐進行全球據點的重新盤點與配置，例如台灣廠定位在中高階的二輪（摩托車、自行車）車胎供應；價格競爭較激烈的汽車胎放在泰國廠；至於大陸廠則以內銷為主，透過新的全球調度與重組，成功提升營運效率。

展望今年，雖然面對新冠肺炎疫情為全球經濟帶來變數，不過華豐已將生產重心從大陸轉移到台灣及泰國，受此波疫情影響相對較小。

加上改革成效持續顯現，預估華豐今年二輪車胎生產量上看145萬條，比去年的130萬條成長逾一成。由於基期偏低，法人看好華豐今年營運有機會繼續成長。